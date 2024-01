Australian Open vine la Eurosport cu un line-up de excepție de comentatori și experți

Eurosport aduce meciurile de neratat ale primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis, Australian Open. În aplicația Eurosport poate fi urmărit fiecare moment al competiției.

Campionul en-titre, Novak Djokovic, caută al 11-lea său succes, iar Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff își dispută supremația pe terenurile de hard

Star-ul australian Nick Kyrgios întregește echipa de experți Eurosport, alături de Boris Becker, John McEnroe, Mats Wilander, Justine Henin, Alex Corretja, Barbara Schett, Tim Henman și Laura Robson





Cele mai importante nume din tenis se reunesc la Melbourne Park pentru primul turneu de Grand Slam din 2024, dând startul unui an plin de acțiune la Eurosport, arată un comunicat remis presei.

Între 14 și 28 ianuarie, fanii pot urmări fiecare punct și fiecare minge lovită la Australian Open datorită acoperirii TV și online Eurosport. 260 de ore de tenis pot fi urmărite pe Eurosport 1 și Eurosport 2, alături de imaginile live de pe cele 17 terenuri de la Melbourne Park. Novak Djokovic se află în căutarea celui de-al 11-lea său titlu la Australian Open, în timp ce Iga Swiatek și Aryna Sabelenka își continuă rivalitatea pentru numărul 1 mondial.

Scott Young, Group SVP, Content, Production and Business Operations, WBD Sports Europe, a declarat: „Am transmis Australian Open la Eurosport pentru prima oară în 1995, iar turneul din acest an are potențialul de a fi unul dintre cele mai bune de până acum, unul plin de povești inspiraționale și lupte pe care fanii le pot urmări în întregime pe Eurosport și în aplicație. Nicio altă televiziune nu oferă un ecosistem 360 care poate conecta fanii tenisului în felul în care o facem noi.”

„Pentru a spune fanilor povestea turneului mai bine ca oricând, am adunat una dintre cele mai impresionante echipe de experți, formată din legende și superstaruri ale tenisului. Suntem deosebit de încântați să-i urăm bun venit lui Nick Kyrgios în echipa noastră. Stim că fanii vor beneficia de perspectivele sale unice și de apropierea sa de actuala generație de campioni și concurenți care vor intra pe teren în acest an.”

Nick Kyrgios se alătură echipei Eurosport

Pentru prima dată, superstarul australian Nick Kyrgios se va alătura echipei de experți de talie mondială a Eurosport de la Melbourne. Câștigător al Australian Open 2022 la dublu masculin, el le va oferi fanilor informații și detalii unice despre turneu și jucători din cabina de comentarii de la fața locului. O transmisiune bonus din cabina de comentarii va fi, de asemenea, disponibilă în aplicația Eurosport.

Pentru a aduce fanii mai aproape de acțiunea de la Melbourne Park, echipa Eurosport de la fața locului va fi completată de John McEnroe, de șapte ori campion de Grand Slam, care se alătură fostului număr șapte mondial Barbara Schett și medaliatei olimpice cu argint Laura Robson.

Rachel Stringer se va afla in studioul Eurosport – The Cube – pentru a face analiza celor doua saptamani de turneu.. Ea va fi însoțită de Mats Wilander, de șapte ori campion de Grand Slam, și de fostul număr patru mondial, Tim Henman. O multitudine de foști jucători – inclusiv Boris Becker, Alex Corretja și Justine Henin – vor contribui, de asemenea, la acoperirea Eurosport a Australian Open.

Conținut exclusiv de pe teren și din afara lui

Alături de transmisiunile complete ale tablourilor principale ale turneului, Eurosport va difuza online și tururile de calificare (începând cu 9 ianuarie), precum și meciurile din turneele juniorilor, ale jucătorilor în scaune rulante și ale legendelor. Transmisiunile Eurosport vor începe zilnic la ora 2:00 cu un segment de știri, iar sesiunea de seară este precedată de un segment din studio, de la ora 9:45.

Pe Eurosport.ro și pagina de Facebook Eurosport, fanii pot găsi zilnic rezumate, clip-uri din afara terenurilor, opiniile experților și reacții video ale jucătorilor, inclusiv segmente consacrate precum My Playlist, My Grand Slam Appetite și My Social Network.

Mai mult, Eurosport va prezenta conținut nou și exclusiv în zilele premergătoare turneului. Documentarul Djokovic Unmasked îl prezintă pe cel mai titrat jucător din istoria Australian Open, iar preview-ul ediției din acest an va conține interviuri cu experții Eurosport, precum și un rezumat al turneului de anul trecut.

Trei românce pe tabloul principal Australian Open

La primul turneul de Grand Slam al anului vor participa și trei jucătoare din România. Jaqueline Cristian o va înfrunta în primul tur pe Katerina Siniakova, Sorana Cîrstea va juca împotriva chinezoaicei Yafan Wang, în timp ce Ana Bogdan va lupta cu tânăra Brenda Fruhvirtova, jucătoare venită din calificări.

Turneul începe duminică, 14 ianuarie, urmând să se încheie cu finala masculină din 28 ianuarie, aceasta urmând după finala feminină de pe 27 ianuarie.