Avantajele cosmeticelor homemade (facute acasa)

Ingrijirea pielii si parului este o preocupare pentru oricare dintre noi. Cu ingredinte simple si naturale, poti crea propriile cosmetice homemade.

Iata care sunt avantajele retetelor cosmetice homemade:

Contin ingrediente naturale

Ingredientele utilizate pentru produsele cosmetice homemade sunt toate naturale, cum ar fi: uleiul de masline, untul de shea, uleiul de nuca de cocos, uleiul de ricin, ulei de argan, ulei de jojoba, vitamine, uleiuri esentiale de plante.

In plus, poti crea retete pentru tipul tau de ten cu ingrediente pe care le ai mai mereu in frigider: lapte, oua, miere, lamaie, banane, avocado, etc.

Nu contin parabeni sau parfumuri artificiale

Parabenii sunt conservanti folositi in procesul de fabricare al multor produse cosmetice din comert.

Parabenii sunt insa sintetici si imita hormonii naturali ai corpului tau. Acestia prelungesc termenul de valabilitate a produselor, insa s-a demonstrat ca perturba productia de estrogen. Parabenii ne pot afecta grav sanatatea! Pot duce la aparitia unor boli precum cancerul, boli de ficat, alergii, ne afecteaza sistemul imunitar si provoaca diverse afectiuni.

Cosmeticele naturale homemade folosesc conservanti naturali care nu afecteaza sanatatea. De exemplu extractul de seminte de grapefruit.

Industria cosmetica foloseste parfumuri artificiale pentru a acoperi mirosul substantelor chimice folosite in produsele cosmetice. Aceste mirosuri chimice pot provoca dureri de cap, usturimea ochilor la multe persoane. Pe cand, produsele cosmetice homemade au mirosul specific ingredientelor naturale folosite.

O crema naturala cu uleiuri esentiale poate oferi, pe langa beneficiile aduse pielii, chiar aromaterapie.

Prin urmare, cosmeticele homemade cu ingrediente naturale nu contin astfel de ingrediente nocive, conservanti arificiali sau parfumuri sintetice.

Regenereaza si hidrateaza pielea si parul

Ingredientele naturale organice ajuta la mentinerea si regenerarea aspectului pielii si parului. Acestea contin antioxidanti care ajuta la harnirea pielii, refacerea barierei naturale a acesteia, reducerea ridurilor si regenerarea parului.

Vitamina E, uleiul de cocos, untul de shea, uleiul de masline, uleiul de ricin sunt bine cunsocute pentru efectele lor benefice asupra sanatatii pielii si parului.

Au efect de anti-imbatranire a pielii

Folosirea indelungata a produselor cosmetice conventionale poate duce la imbatranirea mai rapida a pielii din cauza substantelor chimice pe care le contin. Utilizarea lor zilnica poate duce la aparitia ridurilor.

Datorita ingrediente naturale pline de antioxidanti, cosemticele naturale au efect de anti-imbatranirea a pielii.

Sunt protrivite pentru toate tipurile de ten

Un alt beneficiu al produselor cosmetice homemade este ca sunt potrivite pentru ingrijirea tuturor tipurilor de ten. Ingredientele folosite au elemente similare compozitiei celulare a pielii noastre.

Astfel se obtin rezultate bune pe termen mediu si lung. Sunt protivite chiar si pentru pielea atopica si sensibila, deoarece contin ingrediente naturale foarte delicate.

Nu provoaca iritatii

Substantele chimice continute de unele produse cosmetice din comert pot provoca iritatii ale pielii chiar si la persoanele care nu au pielea sensibila.

Acestea pot provoca probleme pielii precum: roseata, mancarimi sau pot usca pielea.

Unele persoane sunt chiar alergice la anumite substante din compozitia cosmeticelor. Desi par sa dea rezultate de la prima utilizare, pe termen lung pot provoca daune.

Cosmeticele homemade naturale sunt destul de balnde cu pielea si parul. Chiar si persoanele cu piele sensibila le pot utiliza.

Sunt potrivite pentru femei, dar si pentru barbati

Ingredientele organice naturale permit crearea de cosmetice homemade potrivite pentru ingrijirea pielii si parului deopotriva pentru femei si barbati.

Protejeaza mediul

Produsele cosmetice conventionale au un impact negativ asupra mediului. Substantele chimice continute ajung in cele din urma in aer si pe canalele navigabile, punand in pericol resursele naturale.