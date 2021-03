Avertisment nord-coreean dur legat de manevrele militare americano-sud-coreene

Un surprinzător avertisment cu “eventuale represalii” a fost lansat luni, 15 martie, de la Pyongyang de către Kim Yo Jong, influenta soră a lui Kim Jong-un (care deține funcția importantă de director adjunct al departamentului Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea), împotriva manevrelor militare comune americano-sud-coreene, anunță agenția nord-coreeană de presă KCNA.

“Dat fiind că autoritățile sud-coreene persistă în acte ostile constând în negarea dialogului și distrugerea fundamentelor încrederii prin jocuri de-a războiul fără întrerupere”, a declarat Kim Yo Jong, “noi nu putem decât să punem în discuție existența Comitetului pentru reunificare pașnică a țării, o organizație a dialogului cu Sudul, care nu mai are rost să existe”. “Examinăm, a continuat domnia sa, și posibilitatea dizolvării Biroului internaţional al turismului, ca și ale altor organizații… Urmărim atitudinea și acțiunile viitoare ale autorităților sud-coreene și, dacă îndrăznesc să recurgă la acte și mai provocatoare, putem adopta măsuri speciale mergând până la abrogarea inclusiv a acordului militar Nord-Sud”.

Referitor la manevrele comune americano-sud-coreene, Kim Yo Jong a pus în gardă și noua administrație americană împotriva “oricărui act provocator”, afirmând că “dacă ea dorește să doarmă în pace în cei patru ani viitori, să facă bine să se abțină de la a provoca o replică încă de la prima sa decizie”.

Aceste avertismente dure, remarcă analiști politici nu doar americani, au o semnificație specială dacă avem în vedere că ele sunt exprimate în momentul în care Secretarul de stat american și șeful Pentagonului se află începând de luni la Tokio, etapă inaugurală a primei lor deplasări în străinătate ce are drept obiectiv întărirea alianțelor Statelor Unite cu partenerii asiatici, în fața Chinei.

