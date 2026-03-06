Baterie de rachete Patriot desfăşurată de Grecia pentru a proteja Bulgaria

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

Magda Dragu (gds.ro)

O baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică” împotriva Iranului, a anunţat ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, relatează Le Monde.

„O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei mari părți din teritoriul bulgar”, a declarat el la televiziune, fără a da alte detalii cu privire la eventuala amenințare care planează asupra acestei țări vecine.

„Misiune de a asigura o acoperire aeriană suplimentară Bulgariei“

El a adăugat că două avioane de vânătoare F-16 vor fi transportate la o bază aeriană din nordul Greciei, „cu singura misiune de a asigura o acoperire aeriană suplimentară Bulgariei”. Rachetele Patriot sunt un sistem de rachete sol-aer ghidate capabile să vizeze atât aeronave, cât și rachete balistice și sunt considerate unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană. (ANSA)

Articolul anterior Ilie Bolojan a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti
Articolul următor Președintele României subliniază rolul Republicii Ecuador ca partener cu viziuni similare României și Uniunii Europene
-Publicitate-

Ultimele articole

Limba română, sărbătorită în Ucraina printr-un decret semnat de Volodimir Zelenski după vizita la București
Actualitate
Escaladare în Orientul Mijlociu: militari americani morți într-un accident aviatic în Irak. Explozii la Teheran în timpul unui miting masiv
Extern
Cheltuielile cu alimentele și energia în rândul tinerilor, în top; două treimi dintre intervievați, de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, în România
Actualitate