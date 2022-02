Beneficiarii cardurilor Up România primesc informații detaliate despre comercianți, prin soluția digitală Ethoca Consumer ClarityTM

Up România (companie care furnizează soluții moderne de plată sub formă de tichete de valoare și beneficii extrasalariale în România) este primul emitent din industria tichetelor de valoare electronice (carduri) care implementează soluția Ethoca Consumer ClarityTM, dezvoltată de Mastercard, oferind, astfel, prin intermediul aplicației Up Mobil, dedicată beneficiarilor de carduri, informații suplimentare despre tranzacțiile realizate și detalii privind comercianții unde se realizează achiziții utilizând cardurile Up România. Ethoca Consumer ClarityTM îmbunătățește experiența beneficiarilor de carduri și ajută emitenții să prevină rambursările eronate, generate de faptul că posesorii de card nu recunosc anumite tranzacții din lipsă de informații sau date descriptive.

Beneficiarii de carduri vor putea vizualiza în aplicația Up Mobil denumirea comercială a comerciantului, logo-ul acestuia (cu permisiunea acestuia), dar și poziționarea pe hartă a locului unde tranzacția a fost efectuată cu unul din cardurile Up România.

„Digitalizarea și îmbunătățirea experienței beneficiarilor de carduri este una dintre direcțiile principale de dezvoltare a Up România. După lansarea, pentru beneficiarii de carduri, în ianuarie 2022, a asistentului virtual „Victor”, bazat pe inteligență artificială, Up România continuă îmbunătățirea aplicației multi-produs Up Mobil (disponibilă gratuit – Google Play și App Store), prin implementarea Ethoca, soluția lansată de Mastercard, și oferă, direct în aplicație, detalii clare privind tranzacțiile realizate utilizând cardurile Up Dejun, Up Cadou, Up Vacanță și Up Cultură la partenerii comercianți. Astfel, ne bucurăm că, noi, Up România, suntem primul emitent de tichete de valoare din România care implementează această soluție și care contribuie la reducerea rambursărilor eronate, susținând lupta împotriva fraudei, păstrând și crescând experiența digitală oferită beneficiarilor de carduri Up România”, a declarat Elena Pap, Director Regional Up Grup.

„Soluția dezvoltată de Mastercard și Ethoca îmbunătățește interacțiunea posesorilor de card cu produsele digitale și le permite acestora accesul la detalii amănunțite cu privire la tranzacțiile lor, totul într-un singur loc. Având la îndemână informații suplimentare despre fiecare tranzacție în parte, această soluție digitală reduce nivelul de confuzie în cazul plăților neidentificate în rândul beneficiarilor și, totodată, aduce un plus de vizibilitate comercianților, ale căror logo-uri vor fi afișate în istoricul tranzacțiilor. Ne bucurăm că, prin intermediul acestui parteneriat, beneficiarii Up România vor avea o experiență digitală îmbunătățită și vor putea identifica achizițiile mai ușor și mai rapid în aplicația de mobil”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.