Benjamin Netanyahu, deferit justiției pentru corupție. Impact asupra guvernului de coaliție recent anunțat

Este pentru prima oară în Israel când un șef de guvern se află pe banca acuzaților. Abia revenit în funcție, premierul Benjamin Netanyahu a compărut duminică, 24 mai, la o primă audiere în fața justiției, pus sub acuzare în trei acte de corupție. Sunt cunoscute desele sale declarații, uneori agresive, în care a respins acuzațiile ce-i sunt aduse și a lansat atacuri extrem de dure la adresa justiției

“Dosarul 67-104-01-20, Statul Israel contra lui Benjamin Netanyahu”- acesta este statutul în care premierul israelian s-a luptat să nu ajungă vreodată. Cazul său a ocupat duminică prima pagină a cotidianului “Yedioth Ahronoth”, împreună cu fotografia sa pe care nu a dorit niciodată să o vadă pe prima pagină a unui ziar. Cotidianul, apropiat de putere, distribuit gratuit, scria că, “în realitate, are loc o bătălie privind identitatea țării”. Toată presa israeliană de duminică scria că “a sosit ora adevărului pentru «Bibi».”…”Un proces în plină furtună”, relevă ziarul “Maariv”, care prezintă ambianța generală în care are loc procesul lui Netanyahu ca pe o “bătălie pentru supraviețuirea primului ministru”. Presa pune în evidență, la loc de frunte, cele trei capete de acuzare: abuz de încredere, fraudă și, mai ales, corupție. Sunt prezente în boxa acuzaților alte trei personalități israeliene.

Apărătorii lui Netanyahu, citați de cotidianul liberal “Haaretz”, au anunțat că sunt ferm hotărâți să se bată “până la ultimul centimetru” în apărarea premierului Netanyahu.

Tentative de “politizare” a justiției

Corespondentul RFI la Ierusalim reaminteşte că, în ultimii ani, șeful poliției, procurorul general, cadre ale sistemului judiciar au fost ținta unor atacuri publice din partea lui Netanyahu, acuzându-i pe toți de “vânătoare de vrăjitoare”. Toate aceste acuzații fragilizează puterea judiciară, subliniază în reacția sa Yuval Shany, vicepreședintele Institutului israelian pentru democrație.

Cazul lui Benjamin Netanyahu pune într-o situație “foarte delicată” formațiunea politică Bleu-Blanc, al cărei lider, Benny Gantz, a ajuns la un acord de guvernare cu Netanyahu, chiar dacă în campania electorală l-a acuzat pe premier că a adus atingere statului de drept. În plus, în noul guvern, Gantz a solicitat postul de ministru al Justiției. Multiplele atacuri mediatice ale lui “Bibi” la adresa justiției, remarcă Yuval Shany, pun Bleu-Blanc într-o poziție politică foarte delicată, dat fiind că această formațiune politică aliată la guvernare va trebui să apere public Curtea, ceea ce fragilizează și mai mult acordul cu greu realizat cu partidul lui Netanyahu, Likoud. Încă din prima săptămână de guvernare, Benny Gantz, nou ministru al Justiției, liderul formaţiunii Bleu-Blanc, a denunțat atacurile la adresa procurorului general al Israelului, calificat de un lider al Likoud drept un “presupus criminal”.



Foto: By Matty STERN / U.S. Embassy Jerusalem – USAID Administrator Mark Green visit to Israel, Aug. 2019, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81623283