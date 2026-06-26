Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 235 de morți și peste 4.300 de răniți

Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice produse miercuri seară.

Ministrul Sănătății, Carlos Alvarado, a declarat că aproximativ 235 de persoane și-au pierdut viața, potrivit Associated Press. Oficialul spune că peste 4.300 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor au ajuns la spitale fără semne vitale sau au murit la scurt timp după internare, conform G4Media.ro.

Autoritățile avertizează că bilanțul va continua să crească. Mii de persoane sunt în continuare date dispărute.

Echipele de intervenție caută supraviețuitori

Echipele de intervenție caută supraviețuitori sub clădirile prăbușite din nordul Venezuelei. Regiunea de coastă La Guaira a înregistrat cele mai mari distrugeri și cele mai multe victime. Principalul aeroport al țării, aflat în această zonă, a fost închis din cauza avariilor.

În Caracas, mulți localnici au încercat să își găsească rudele printre dărâmături. Mai mulți locuitori au acuzat lipsa utilajelor grele promise de autorități. Președintele interimar Delcy Rodríguez a cerut companiilor să pună la dispoziție echipamente pentru operațiunile de salvare.

Primele echipe internaționale de intervenție, inclusiv din Republica Dominicană, urmau să ajungă în Venezuela.

Primul seism a avut magnitudinea de 7,2

Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, primul seism a avut magnitudinea de 7,2. Epicentrul a fost localizat în apropierea orașului Morón, la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 22 de kilometri. La numai un minut a urmat un al doilea seism, cu magnitudinea de 7,5. Acesta s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Specialiștii spun că succesiunea rapidă a celor două cutremure și adâncimea redusă au amplificat distrugerile. Seismele au fost resimțite în întreaga regiune. Clădiri au fost evacuate inclusiv în statul Amazonas din Brazilia.

Guvernul venezuelean a instituit stare de urgență la nivel național

Guvernul venezuelean a instituit stare de urgență la nivel național. Autoritățile au anunțat crearea unui fond de reconstrucție în valoare de 200 de milioane de dolari. Banii vor fi folosiți pentru refacerea locuințelor și a spitalelor afectate.

Mai multe state au oferit sprijin umanitar. Printre acestea se numără Statele Unite, Canada, Brazilia, Mexic, Spania, Portugalia și Qatar. Ajutoarele includ echipe de salvare, personal medical, câini de căutare, aeronave, drone și echipamente.