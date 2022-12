Tranzacția prin care Booking Holdings a închiriat 8.000 mp de spațiu de birouri în U•Center Faza 1 a fost semnată în februarie 2022

Cei 8.000 mp închiriați de Booking Holdings în prima fază a U•Center reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere de pe piața de birouri din România din acest an și a marcat închirierea integrală a clădirii dezvoltate de Forte Partners.

„Premiul Best Office Lease of the Year primit în decembrie la CIJ Awards 2022 și premiul Office Lease Transaction of the Year primit în octombrie la SEE Property Forum Awards 2022 reprezintă o confirmare suplimentară a strategiei noastre de a dezvolta proiecte sustenabile de birouri, construite cu grijă pentru companiile chiriașe, angajații acestora și comunitățile locale”, a declarat Elena Tecuță, Leasing Manager Forte Partners. „Suntem mândri că spațiile de birouri pe care le dezvoltăm generează valoare adăugată pentru companii și branduri consacrate și creează locuri de muncă de calitate, perfect adaptate erei hibrid.”

Booking Holdings a inaugurat în septembrie 2022 Centrul de Excelență în spațiul închiriat de companie în prima fază a U•Center, unde își propune să creeze o experiență flexibilă și incluzivă la locul de muncă, susținând și încurajând colaborarea între colegi și între mărcile companiei, inclusiv Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, OpenTable și Rentalcars.com.

Varietatea de spații diferite, de la zone de colaborare moderne la zone de lucru concentrat și posturi flexibile de lucru, concepute pentru stilul hibrid de muncă, reflectă rolul Centrului ca hub de talente, susținând inovația și proiectele bazate pe tehnologii noi și emergente, potrivit reprezentanților Booking Holdings. Tema de birou și conceptele de design se bazează pe elemente din diferite culturi și regiuni din întreaga lume pentru a evoca spiritul călătoriei și diversitatea din inima comunității Booking Holdings. Centrul, primul de acest gen, va fi un facilitator al misiunii Booking Holdings de a face mai ușor pentru toată lumea să experimenteze lumea și reflectă angajamentul companiei față de România și București.

Prima fază a proiectului office U•Center a fost finalizată în trimestrul al treilea al anului 2021 și a obținut certificările LEED Platinum cu scorul 85, unul dintre cele mai mari obținute în România în versiunea LEED v4 și WELL Health&Safety, care atestă siguranța clădirii din punct de vedere sanitar. Lucrările la a doua fază a proiectului de birouri au fost demarate în a doua jumătate a anului 2021 și vor fi finalizate în a doua jumătate a anului 2023. Cele două faze ale U•Center cumulează o suprafață totală închiriabilă de 66.000 de metri pătrați de spații de birouri, inclusiv o componentă de retail la parterul clădirilor. U•Center este alimentat 100% cu energie electrică din surse regenerabile, la fel ca toate clădirile din portofoliul actual Forte Partners.

Forte Partners a mai primit, la CIJ Awards 2022, premiile „Best Office Developer of the Year” și „Best Bucharest Office Development of the Year” pentru Tandem Building.