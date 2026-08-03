Călătoriile în China devin o nouă tendință la nivel mondial

În această vară, piața turismului internațional către China a continuat să se dinamizeze și înregistrează o evoluție remarcabilă atât din perspectiva numărului de vizitatori, cât și a calității serviciilor. „China Cool” și „Chinamaxxing” au devenit expresii populare la nivel mondial în domeniul turismului, iar călătoriile în China se transformă într-o adevărată tendință.

Potrivit datelor platformei de plăți online Alipay, începând din luna iunie, valoarea cheltuielilor efectuate de vizitatorii internaționali a crescut cu 72,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe lângă destinațiile consacrate, precum Guangzhou, Shanghai, Shenzhen și Beijing, orașe precum Harbin, Dalian, Changchun, Guiyang și Xining câștigă tot mai multă popularitate în rândul turiștilor străini.

Mulți turiști străini nu se mai limitează la vizitarea obiectivelor istorice, ci aleg să experimenteze produsele inteligente dezvoltate în China și să descopere farmecul Chinei moderne. De exemplu, în orașul istoric Xi’an, numeroși turiști străini nu doar vizitează vechile ziduri ale orașului și siturile istorice, ci merg în mod special în magazinele de tehnologie pentru a cumpăra produse electronice ale mărcilor chinezești. O turistă din Spania a declarat că produsele electroncie chinezești au un design modern și performanțe excelente. Ea a precizat că vede frecvent informații despre acestea pe platformele de socializare și a venit special în China pentru a le testa.

Jin Zhun, cercetător în cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale, a declarat că piața turismului internațional va continua să se extindă și să se dezvolte în profunzime. Tot mai mulți turiști vor opta pentru călătorii în mai multe provincii pe distanțe lungi, cu mai multe opriri, ceea ce va prelungi durata medie a sejurului turiștilor și va stimula nivelul general al consumului. Totodată, aprofundarea continuă a politicii de deschidere a Chinei va oferi turiștilor din întreaga lume experiențe de călătorie tot mai diverse.