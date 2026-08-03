Interviu exclusiv acordat CMG de președintele Slovaciei: Vizita în China are o importanță istorică pentru relațiile dintre cele două țări

În perioada 27-29 iulie 2026, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a efectuat o vizită de stat în China, prima de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, liderul slovac a acordat un interviu exclusiv pentru China Media Group (CMG), în care a declarat că această vizită are o importanță istorică atât pentru el personal, cât și pentru Slovacia. Aceasta este prima vizită de stat a unui președinte slovac în China din ultimii 23 de ani și reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Întâlnirea de marți cu președintele Xi Jinping a fost una încurajatoare și orientată spre viitor. Președintele Xi a fost foarte sincer și prietenos, iar discuțiile noastre au vizat numeroase domenii. Îi sunt recunoscător pentru faptul că a evidențiat câteva direcții care merită o atenție specială în perioada următoare. În primul rând, trebuie să consolidăm încrederea reciprocă și să intensificăm schimburile culturale, deoarece relațiile solide se bazează, înainte de toate, pe încredere. În al doilea rând, este necesar să extindem cooperarea în domenii precum comerțul, inovarea, educația, noile tehnologii, transporturile și logistica”, a declarat președintele slovac.

„Ne bucurăm că am reușit să atragem două mari companii chineze de top, care și-au stabilit activitatea în Slovacia. În plus, în prezent sunt pregătite și implementate o serie de proiecte comune și planuri de investiții. Promit că guvernul slovac va continua să adopte o atitudine pozitivă și constructivă, se va implica pe deplin în dezvoltarea cooperării, va îmbunătăți constant mediul de afaceri și va încuraja mai multe companii chineze să investească în Slovacia”, a afirmat Peter Pellegrini.

Vorbind despre transformările prin care a trecut China, președintele slovac a declarat:

„Sunt martorul unor schimbări uriașe în China, care, în opinia mea, pot fi analizate din două perspective principale. În primul rând, este vorba despre infrastructură. China a investit masiv în acest domeniu, construind autostrăzi, poduri, căi ferate de mare viteză și numeroase alte facilități moderne. De asemenea, sectorul software și aplicarea noilor tehnologii în viața de zi cu zi impresionează în mod deosebit. Guvernul slovac a decis să elaboreze documentul strategic Viziunea pentru Slovacia 2040. Sperăm că acest plan pe termen lung ne va ajuta să atingem obiectivele de dezvoltare și să stabilim prioritățile pentru următorul deceniu. Văd un potențial important de cooperare, în special în ceea ce privește introducerea rapidă a noilor tehnologii în viața cotidiană și în diverse domenii economice și sociale”, a adăugat Peter Pellegrini.