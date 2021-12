Cand stii ca este momentul sa achizitionezi un nou fiset metalic?

Daca detii sau administrezi o afacere, cunosti deja importanta utilizarii unui fiset pentru arhivarea documentelor, contractelor si a altor acte importante. Aceasta piesa de mobilier aduce numeroase avantaje la locul de munca, motiv pentru care nu ar trebui sa lipseasca din cadrul unei afaceri bine organizate.

Cu toate acestea, exista situatii in care actele s-au inmultit si spatiul de stocare nu mai este suficient. De asemenea, se poate intampla ca vechea piesa de mobilier sa nu mai functioneze corespunzator. Indiferent daca usa nu se mai inchide cum trebuie, daca scartaie sau daca piesa de mobilier prezinta semne de uzura, un lucru este cert: a venit momentul sa achizitionezi un nou fiset metalic!

Acestea fiind zise, trebuie sa admiti faptul ca pretul unei astfel de piese nu este cel mai mic, motiv pentru care nu iti permiti sa achizitionezi un fiset anual. Asadar, cum poti proceda pentru a te asigura ca faci o investitie de lunga durata si ca alegi cel mai rezistent fiset metalic?

In cele ce urmeaza, specialistii magazinului online OfficeClass te vor invata care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont atunci cand iti doresti sa cumperi un nou fiset. Daca vei respecta aceste recomandari, poti fi sigur ca te vei bucura de piesa de mobilier multi ani de acum inainte!

Iata care sunt modele pe care ar trebui sa le iei in considerare!

In functie de proiectarea specifica, dotare si dimensiune, exista mai multe modele de fisete. Astfel, poti gasi piesa perfecta pentru nevoile si preferintele tale. In cele ce urmeaza, vei descoperi care sunt principalele modele de fiset metalic pe care le descoperi in oferta unui furnizor de incredere!

Modelul standard. Scopul unui fiset clasic este de a organiza si arhiva diferite documente, acte, dosare si bibliorafturi.

Fisetul destinat depozitarii obiectelor. Datorita formei, volumului, compartimentarii si rezistentei politelor, ai posibilitatea de a stoca instrumentele de lucru si alte produse specifice anumitor activitati profesionale.

Fisetul cu masuri de siguranta suplimentare. Gandite pentru a acomoda acte, bibliorafturi, aparatura si obiecte valoroase, aceste fisete sunt dotate cu un seif sau o caseta de valori in interior.

Model tratat special. Acesta este ideal pentru un mediu de lucru care presupune protectie extra impotriva coroziunii, umiditatii, focului si altor factori externi.

Model pentru substante periculoase. Utilizat atat in domeniul medical, cat si in alte medii de lucru in care se impune depozitarea substantelor toxice, acest tip de fiset garanteaza protectie impotriva actiunii chimicalelor si pastreaza sub control si in siguranta orice recipient.

Care este pretul unui fiset metalic de calitate?

Spre deosebire de dulapurile fabricate de lemn ori de alte sisteme de depozitare din plastic, un fiset confectionat din metal reprezinta cel mai bun raport calitate-pret la ora actuala. In general, pretul acestei piese de mobilier porneste de la 500 de lei si poate urca pana la 1.000 de lei si chiar mai mult.

Totusi, daca apelezi la magazinul online OfficeClass, te vei bucura de o garantie de 3 ani. Astfel, in cazul in care fisetul nu mai corespunde standardelor de calitate promise, produsul va fi returnat rapid si simplu, iar tu nu vei fi suferit nicio pierdere. Asadar, daca ai nevoie de un nou fiset metalic, apeleaza cu incredere la magazinul OfficeClass si vei face o investitie de lunga durata!

Autor: iAgency