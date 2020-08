Care sunt cele mai fumate trabucuri din lume si unde le gasim

Ce face ca un anumit brand de trabucuri sa fie de neuitat si sa isi mentina popularitatea de-a lungul anilor? De ce trabucurile cubaneze sunt cele mai bune si cautate trabucuri si care sunt brandurile care se diferentiaza in piata larga a producatorilor din Cuba? La toate aceste intrebari iti vom raspunde in urmatoarele randuri si, cine stie, poate chiar te vom ajuta sa iti gasesti si tu preferatul.

Ce determina calitatea unui trabuc bun?

Fara indoiala ca in topul preferintelor fumatorilor de trabuc se regaseste brandurile de trabucuri cubaneze. Ceea ce le ofera acele caracteristici inegalabile este in primul rand pamantul in care este crescut tutunul din care sunt ele create. Calitatea frunzelor de tutun, precizia cu care torcedorii (persoanele care ruleaza trabucurile) produc trabucul, dar si intreaga poveste care sta in spatele unui anumit productor sunt doar cateva dintre criteriile care stau la baza alegerii majoritatii pasionatilor.

Desi pretul nu este neaparat cel mai bun indicator al unui trabuc de calitate, alegerea unui trabuc “exclusivist” va transmite intotdeauna un mesaj de incredere, bogatie si sofisticare. Unii dintre cei mai de succes si influenti oameni (de la Winston Churchill la Michael Jordan) din istorie au portretizat aceasta bucurie de a te delecta cu tutun rafinat, generand popularitatea celor mai fumate trabucuri.

De-a lungul secolului trecut, au tot aparut producatori de trabucuri, fiecare avand caracteristicile si aromele sale distincte determinate de originile pe care le au. Trabucurile cubaneze nu sunt numai create cu cel mai bun tutun din lume, ci sunt si infasurate intr-un wrapper deosebit si rulate cu precizie si grija.

Dar care sunt trabucurile cele mai fumate din lume?

Dar sa trecem de aceasta introducere lunga si sa trecem la subiect, sa vedem care sunt brandurile “cu greutate” din industria trabucurilor.

Asa, cum am mentionat deja, intregul proces de productie a unui trabuc, de la cresterea, recoltarea, maturarea, fermentare si rularea tutunului reprezinta cu adevarat o arta. Desi exista numai cateva branduri premium de exceptie pe piata, alegerea celui mai potrivit nu este usor. Aroma, tutunul din interior, wrapperul, consistenta arderii si intreaga experienta pe care ti-o ofera in momentul in care le fumezi reprezinta criteriile luate in considerare in momentul in care este facut topul celor mai bune trabucuri.

Cohiba

Trabucurile Cohiba sunt fara indoiala cele mai populare trabucuri cubaneze. In ziua de astazi, ne putem bucura de o paleta larga de arome, de la note mai fructate pana la note mai dulci cu o tenta de cedru.

Desi puternica, aroma de tutun niciodata nu va masca aromele care confera acestui brand unicitatea.

Aceste trabucuri sunt cu precadere adecvate fumatorilor cu ceva ani de experienta, taria lor situandu-se in zona de mediu-inalt. Doua dintre cele mai populare exemple sunt Cohiba Medio Siglio si Cohiba Panetalas.

Pastrate in conditiile adecvate, intr-un umidor, trabucurile cubaneze Cohiba vor imbatrani foarte frumos daca vrei sa le pastrezi pentru evenimente speciale.

Montecristo

La aproape 100 de ani de la lansarea capodoperei literare a lui Alexandre Dumas, “Contele de Monte Cristo”, a luat nastere si trabucul cubanez cu acelasi nume.

Constructia manuala meticuloasa a trabucurilor Montecristo le-a adus renumele legendar in Cuba.

In tot timpul de cand opereaza pe piata trabucurilor cubaneze, Montecristo probabil a ajuns sa isi depaseasca in vanzari romanul ce a jucat rol de sursa de inspiratie.

Aromele complexe si senzationale sunt insotite si de vizualul emblematic al inelului care te transpune in perioada anilor in care se fumau trabucurile vintage autentice.

Montecristo Edmundo si Montecristo Medias Coronas sunt numai doua exemple pe care pasionatii de trabucuri le aleg atunci cand sufletul le-o cere.

Romeo y Julieta

Trabucurile cubaneze Romeo y Julieta reprezinta o gama de trabucuri care nu mai are nevoie de nicio prezentare si de nicio strategie de marketing. Se vand de la sine datorita calitatii, aromei si consistentei cu care si-au obisnuit clientii inca de cand s-au lansat in anul 1875.

Cu o aroma fina excelenta oferita de blend-ul de tarie medie si corpul ce se dezvaluie lent, trabucurile Romeo y Julieta sunt prima recomandare pe care fumatorii de trabuc cu experienta o fac incepatorilor, dar la care si ei se reintorc cu aceeasi placere de fiecare data.

Inca de cand ai aprins trabucul vei simti o aroma dulceaga cu note de stejar si cafea, aroma pe care cu siguranta o vei purta si mult timp dupa ce trabucul s-a stins.

Daca nu ai incercat un trabuc Romeo y Julieta pana acum, noi iti recomandam cu tarie sa testezi unul. Poti incepe cu un Romeo y Julieta Belvederes, de exemplu.

Multe alte povesti si consultanta personalizata despre ce trabuc sa alegi poti primi de la angajatii din magazinele El Unico.