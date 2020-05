Care sunt granzii asfaltărilor din Oltenia

Pentru modernizarea drumurilor de interes local sau a celor judeţene sunt alocaţi, în fiecare an, zeci de milioane de lei, de la bugetele locale, bugetul de stat sau din fonduri europene. „Masa bogaţilor“ se pare că are însă puţine scaune, pentru că doar câţiva pot lua loc la ea. De regulă, cam aceiaşi, scrie Gazeta de Sud.

Am pornit documentarea de la constructorii care se vor ocupa de modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate, cea mai mare investiţie în materie de drumuri din Dolj – 50 de milioane de euro. Consiliul Judeţean (CJ) Dolj a anunţat, recent, cine sunt constructorii care vor lucra la modernizarea Drumului Judeţean (DJ) 552 Craiova – Cetate, cu o lungime de 67,5 km. Proiectul este finanţat în mare parte din fonduri europene (37 milioane de euro), dar pentru demararea lui a fost nevoie şi de un împrumut de circa 14 milioane de euro contractat de CJ Dolj.

Cum s-au împărțit banii de la drumul Craiova – Cetate

La mai bine de un an de la lansarea licitaţiei (prima procedură a fost anulată din lipsă de oferte, fiind considerată subevaluată), Consiliul Judeţean a stabilit câştigătorii. Proiectul a fost împărţit, mai întâi, în două loturi.

Un lot i-a fost atribuit asocierii craiovene Domarcons SRL – Erpia SA, care a venit cu o ofertă de 99.988.882,75 lei (inclusiv TVA), pentru primul tronson de 27,7 km, cel de-al doilea revenind asocierii Strade Bauunternehmung SRL Craiova – Condor Păduraru SRL Slatina – Hydrostroy AD, din Varna (Bulgaria), cu o ofertă de 99.382.303,21 lei pentru restul de 39,8 km.

Aceleaşi firme se regăsesc şi la altă mare licitaţie derulată de CJ Dolj, cea privind modernizarea DJ 561A Giurgiţa – Moţăţei (DN 56) – Plenița – limita cu judeţul Mehedinți, cel mai lung drum din Dolj (72 km). Şi aici proiectul a fost împărţit în două, pentru fiecare licitându-se însă separat. De altfel, licitaţiile, una lansată în decembrie 2019, cealaltă în ianuarie 2020, au curs în paralel, între ele existând o diferenţă de zece zile ca termen de depunere a ofertelor.

Doar ca termen, pentru că firmele care s-au înscris pentru tronsonul I Giurgiţa – Moţăţei (41,4 km) au fost cam aceleaşi ca la tronsonul II Moţăţei – limita cu judeţul Mehedinţi (30,7 km). Cu excepţia celebrei Tel Drum SA, care a optat doar pentru tronsonul I, evaluat la 25 de milioane de euro.

Granzii vor tot. De la DJ 552, la DJ 561A și DJ 561B

Restul firmelor au depus oferte pentru ambele sectoare de drum. Restul firmelor însemnând Domarcons SRL, în calitate de lider, alături de Erpia SA, Alpenside SRL din Bucureşti şi Alpha Construct Sistem SA, din Drobeta Turnu Severin. Plus asocierile Strade Bauunternehmung (lider) – RCM Costruzioni (Italia) – Panadria SRL (Găneasa) şi Condor Păduraru SRL (lider) – Hydrostroy AD.

Şi la tronsonul doi al DJ 561A, evaluat la 18 milioane de euro, apar firmele Condor Păduraru SRL, în asociere cu Hydrostroy AD; asocierea Panadria SRL – Strade Bauunternehmung – RCM Costruzioni; asocierea Erpia SA – Domarcons SRL. După cum se poate observa, societăţi precum Domarcons, Erpia, Strade Bauunternehmung sau Condor Păduraru sunt mai mereu în polle-position.

La fel ca şi la modernizarea DJ 561B Segarcea (DJ 561) – Zăval (DN 55A), km 12+130 – km 24+260, lucrări scoase la licitaţie tot de CJ Dolj. Aici, valoarea estimată a contractului este de 30.377.120 de lei fără TV, adică 7,5 milioane de euro cu TVA. Este vorba, mai exact, de tronsonul Valea Stanciului (Horezu Poenari) – Padea, licitaţie lansată pe 18 ianuarie 2020, cu termen de depunere a ofertelor data de 16 martie.

În prezent, ofertele sunt în evaluare, dar şi aici avem parte cam de aceiaşi constructori. Adică Domarcons SRL, Erpia SA, Condor Păduraru – alături de bulgarii de la Hydrostroy AD şi Strade Bauunternehmung, în asociere cu Panadria SRL şi RCM Costruzioni.

Condor Păduraru, regina asfaltărilor din Oltenia

Analizând contractele din fonduri publice sau europene obținute în ultimul timp de firmele craiovene Domarcons, Erpia și Strade Bauunternehmung și de societatea Condor Păduraru din Slatina, ultima poate fi considerată regina asfaltărilor. Așa cum Real Madrid este considerată regina Europei la fotbal, așa și Condor Păduraru SRL este lider detașat în clasamentul contractelor de lucrări publice deținute.

Presa slădineană susține că firma a obținut foarte multe contracte în Olt, în special de la Primăria Slatina, patronul Condor Păduraru SRL fiind un apropiat al lui Darius Vâlcov (PSD), fost primar al Slatinei și ministru al finanțelor publice. Societatea a avut o activitate intensă și în Dolj, unde a câștigat multe contracte la nivel de comune, mai ales pentru asfaltarea drumurilor de interes local.

Numai în ultimul an, exceptând contractul încheiat recent pentru modernizarea unui tronson din DJ 552 Craiova – Cetate, Condor Păduraru a obținut lucrări de circa 340 de milioane de lei. Adică peste 70 de milioane de euro. Cifrele sunt cele publicate de autoritățile contractante în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), la rubrica de contracte atribuite.

Iată și exemple de astfel de contracte obținute de Condor Păduraru în județul Dolj. Cel mai mare contract din Dolj are și cea mai recentă dată de atribuire: 11 martie 2020. Valoarea sa este de 41,5 milioane de lei, de la o estimare de 55 de milioane de lei, și are ca obiect extinderea rețelei de canalizare în comuna Celaru, loturile I și II. Condor revine astfel la Celaru, după ce în mai 2019 a obținut contractul de asfaltare a drumurilor comunale – proiectare și execuție, în valoare de 11,3 milioane de lei.

Ce lucrări a mai efectuat Condor Păduraru în Dolj

La capitolul lucrări de asfaltare a drumurilor comunale din Dolj, firma din Slatina are un palmares bogat. În 2019, ea a obținut zece contracte, inclusiv lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare, după cum reiese din SEAP.

Este vorba de „asfaltare străzi rurale în comuna Valea Stanciului – contract de 37 de milioane de lei“, „modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Mare – 27,6 milioane de lei“, „modernizare străzi comuna Ghercești – 13,8 milioane de lei“, „modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Teasc – 5 milioane de lei“, „modernizare drumuri de interes local în comuna Malu Mare – 4,2 milioane de lei“. Toate aceste contracte au și componenta de proiectare, pe lângă cea de execuție a lucrărilor.

Condor Păduraru nu s-a oprit însă aici cu contractele. Pe 19 noiembrie 2019 i s-a atribuit proiectul de înființare rețea de canalizare menajeră în satul Cioroiași, din comuna cu același nume din județul Dolj, pentru suma de 18,7 milioane de lei. O zi mai târziu, Condor obținea și lucrările de extindere și modernizare a rețelei de alimentare cu apă din comuna Amărăștii de Sus – contract de 3,9 milioane de lei. Nu ar fi prima dată când firma din Slatina obține contracte la câteva zile distanță unul de altul, potrivit datelor din SEAP.

S-a ocupat și de sistemul de irigații de la Nedeia – Măceșu

Revenind la asfaltarea de drumuri, Condor Păduraru a obținut și contractul de modernizare a infrastructurii de drumuri în comuna Malu Mare – lot III. Data atribuirii din SEAP este 12 decembrie 2019, valoarea contractului fiind de 19 milioane de lei. Tot la Malu Mare, Condor a mai obținut un contract de 1,6 milioane de lei pentru asfaltarea străzilor Teilor și Pinului, din zona Selgros (12 septembrie 2019).

În fine, pe 17 aprilie 2019 firma slătineană a mai primit un contract de lucrări în Dolj: „Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii de irigații din amenajarea Nedeia – Măceșu, aparținând OUAI Segarcea” – la valoarea de 4,1 milioane de lei.

Condor Păduraru, palmares bogat de lucrări și în Olt

Trecând la județul Olt, Condor Păduraru SRL a avut și aici un palmares bogat de lucrări obținute anul trecut. Pentru modernizarea unui drum comunal de 5,9 km din comuna Topana va încasa 12,5 milioane de lei, alți 8,1 milioane de lei urmând să intre în contul firmei pentru rețeaua de apă și canalizare de la Cilieni (contract atribuit în martie 2020).

La sfârșitul lui 2019, Condor Păduraru a primit de la DGASPC Olt contractul de 16,5 milioane de lei pentru construirea unui Centru de îngrijire și asistență în comuna Fălcoiu. Și tot de la autoritățile din Olt, de data asta de la Primăria Slatina, firmei i-a fost atribuit, în noiembrie 2019, contractul de 9,8 milioane de lei pentru reparațiile capitale de la Pavilionul A1, Cazarma 539, din strada Tunari, nr. 1.

În fine, și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) București a avut ochi buni pentru firma din Slatina. De aici, Condor Păduraru a obținut, în decembrie 2019, un contract de 98,6 milioane de lei pentru „reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de irigaţii Terasa Bordușani, judeţul Ialomiţa“. Tot ANIF atribuise cu o lună mai înainte firmei slătinene un contract de 3,3 milioane de lei pentru o lucrare similară din județul Călărași.

Cine este Condor Păduraru SRL

Firma Condor Păduraru SRL a fost înființată în 1994, cu sediul în Slatina, iar din 1996 figurează pe site-ul Ministerului de Finanțe (MF) ca plătitoare de TVA. Are ca domeniu principal de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“, iar din 2017 a avut o creștere la capitolul profit net.

Pe site-ul MF, în 2017 Condor Păduraru figura cu 127 de salariați și un profit de 2.278.184 lei. În 2018, numărul de salariați a ajuns la 163, iar profitul net la suma de 7.517.651 lei, pentru ca, anul trecut, firma să raporteze 171 de salariați și un profit de 15.927.941 lei.

Ce lucrări mari au obținut Domarcons și Erpia

Revenind la modernizarea drumurilor județene din Dolj, ar mai fi de spus că Domarcons SRL şi Erpia SA au în lucru şi alte drumuri, în afară de DJ 552 Craiova – Cetate obținut recent. Erpia se ocupă, de exemplu, de modernizarea DJ 652A DN 6 (Cârcea) – DN 65, o investiție de 3,5 milioane de euro.

O sumă importantă, 24 de milioane de lei, a revenit firmei din contractul de modernizare și extindere a infrastructurii de apă potabilă și înființare rețea de canalizare în comuna Scaești, din județul Dolj, contract câștigat în octombrie 2018.

Trecând la firma Domarcons, ea a obținut în Dolj mai multe lucrări decât Erpia. Printre acestea se numără extinderea rețelei de canalizare menajeră de la Celaru – 1,7 milioane de lei, modernizarea drumurilor de la Celaru – 5,3 milioane de lei, modernizarea rețelei de drumuri locale din Cârcea – 9 milioane de lei sau modernizarea drumurilor din zona Banu Mărăcine, Cârcea – 12,2 milioane de lei.

Domarcons a avut lucrări și în județul Gorj

Domarcons SRL s-a ocupat și de amenajarea de trotuare și acces la proprietăți în comuna Afumați – contract de 5,4 milioane de lei, de asfaltarea drumurilor din Ciupercenii Noi – 6,5 milioane de lei sau de proiectarea și execuția trotuarelor și acceselor la proprietăți, pe raza comunei Ișalnița – contract de 9,7 milioane de lei atribuit pe 13 martie 2019.

În portofoliul firmei craiovene intră și modernizarea străzilor din Dioști – contract de 11,6 milioane de lei sau modernizarea infrastructurii rutiere din Filiași – 13,9 milioane de lei.

Domarcons a avut lucrări și în județul Gorj, ocupându-se de modernizarea unor drumuri de interes local din comuna Arcani – 4,1 milioane de lei, de modernizarea unor drumuri din comuna Scoarța – 5,4 milioane de lei sau de o extindere de rețea de canalizare menajeră la Târgu Cărbunești – 2,1 milioane de lei.

Strade Bauunternehmung vine tare din spate

Dacă despre firmele craiovene Erpia și Domarcons se poate spune că au ani de experiență în spate și un portofoliu vast de lucrări, ele fiind înființate la începutul anilor 90, Strade Bauunternehmung SRL este o noutate în Bănie, cel puțin în materie de modernizări de drumuri. Firma apare înregistrată ca plătitoare de TVA din anul 1993, dar ea figurează ca transferată din data de 7 ianuarie 2019.

Strade Bauunternehmung figura pe site-ul MF, în 2018, cu domeniul principal de activitate „Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate“. Tot în acel an, societatea raporta un profit de 495.479 de lei, cu 13 angajaţi. Bilanțurile depuse au avut, însă, cifre oscilante. În 2013, 2014 şi 2015, Strade Bauunternehmung SRL nu a avut angajaţi, iar în 2016 şi 2017 a avut doar doi. Profitul net a fost de 1.080 de lei în 2013, zero în 2014, 73.808 lei în 2015, zero în 2016 – cu pierdere de 107.790 de lei, şi tot zero în 2017 – cu o pierdere de 200.608 lei.

În 2019, societatea apare cu alt domeniu de activitate – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor și cu 18 salariaţi. Figurează, de asemenea, cu datorii de 918.095 de lei, cu o cifră de afaceri netă de 764.863 de lei și cu un profit de 12.880 de lei.

Strade Bauunternehmung, lucrări de peste 110 milioane lei

În ceea ce privește lucrările firmei Strade Bauunternehmung, ele au început să „curgă“. De la CNAIR, prin DRDP Craiova, societatea a primit acordul-cadru de lucrări de întreținere periodică pentru rețeaua de drumuri naționale din administrarea DRDP Craiova. Mai exact, lotul I de lucrări, un contract cuprins între 43.629.287 de lei și 49.343.977 de lei.

Tot potrivit datelor din SEAP, Strade Bauunternehmung SRL a primit contractul de 8,8 milioane de lei privind modernizarea infrastructurii rutiere din orașul Bălcești (Vâlcea). Tot această firmă se va ocupa și de contractul de 33,8 milioane de lei privind „Modernizare drumuri, străzi și căi de acces în orașul Filiași“ – proiectare și execuție, atribuit în februarie 2020.

În fine, Strade Bauunternehmung a obținut, în 2019, contractele de asfaltare a străzilor din Țuglui – 5,8 milioane de lei, Desa – 10,5 milioane de lei și Gângiova – 6,8 milioane de lei.