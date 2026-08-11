Caricatură Caricatura zilei Autor Mateo Publicat 11 august 2026 Distribuie Distribuie articolul Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Reddit Telegram Email Copy Link Print Distribuie Articolul anterior Nicușor Dan se întâlnește cu liderii partidelor, într-o ultimă încercare de a obține un acord pe Legea salarizării Articolul următor Ai primit o alertă de la ANAF? Care sunt verificările care îți pot economisi bani, timp și probleme Niciun comentariu Lasă un răspuns Anulează răspunsulAdresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Comentariu * Nume * Email * Site web -Publicitate- Ultimele articole Peste 35.000 de oameni au sărbătorit zece ediții de Festival Strada Armenească în Grădina Botanică Actualitate Nuclearelectrica a activat Forța Majoră, nu va mai putea onora contractele de vânzare de energie Energie Salariații BRD Groupe Société Générale, reprezentați de Sindicatul IMPACT, vor intra în grevă de avertisment joi, 13 august 2026, între orele 15:00 și 17:00 Finanțe și Bănci Știri FinanciarePrețurile apartamentelor au crescut cu 6 procente față de anul trecutPremieră pentru ACTION în România. Primul oraș unde are două magazineLidl a facilitat exportul a 2.800 tone de pepeni românești în această varăUn nou brand spaniol de fashion intră în România. Cortefiel va avea magazin la Cluj