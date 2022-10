Cat costa o asigurare pentru apartamentul tau si de ce ai nevoie de ea

Daca esti proprietarul unui apartament intr-un bloc din Romania si nu numai, ar fi bine sa iei in calcul asigurarea spatiului, deoarece asociatia de locatari nu are in administrare decat cladirea si spatiul comun, nu si apartamentul tau. Astfel ca, pentru protejarea peretilor interiori, bunurilor si accesoriilor din locuinta, dar si a vecinilor, vei avea nevoie de asigurare.

Pretul asigurarii obligatorii

In Romania, asigurarea locuintei este obligatorie. Practic, legislatia obliga orice proprietar de apartament sau casa sa incheie o asigurare de locuinta PAD, emisa de PAID (Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor). Asigurarea PAD iti ofera o protectie de baza, acoperind 3 riscuri provocate de fenomene naturale: cutremur, inundatii si alunecari de teren, pana la limita de 10.000 sau 20.000 de euro, in functie de tipul constructiei.

Pretul acestei asigurari obligatorii este unul standard si deloc costistior, calculat astfel incat orice proprietar din Romania sa si-o poata permite. Poti incheia asigurarea obligatorie PAD la pretul de 10 sau 20 de euro si esti asigurat impotriva celor trei riscuri catastrofice mai sus mentionate.

Pretul unei asigurari de locuinta facultativa

Avand in vedere ca asigurarea obligatorie acopera doar 3 riscuri minime pentru sume mult mai mici decat valorile reale are proprietatilor, recomandat este ca orice asigurare de locuinta obligatorie sa fie insotita de o asigurare facultativa care sa corespunda riscurilor asociate apartamentului si nevoilor fiecarui proprietar in parte. Pentru asigurarea facultativa, riscurile acoperite sunt diverse si complexe, principalele fiind:

Apa de conducta sau refularea acesteia

Vandalismul, inclusiv furtul bunurilor

Bunurile din locuinta

Raspundere civila fata de terte persoane

Incendiul, explozia si trasnetul

Caderea de corpuri pe locuinta

Fenomene atomosferice: furtuna, grindina, ploaie torentiala, greutatea stratului de zapada sau gheata, avalansa

Asigurarea de apartament nu este neaparat un produs specific pe care il poti achizitiona. Mai degraba, ai la dispozitie o serie de optiuni de asigurare prin intermediul carora iti poti proteja apartamentul, indiferent ca locuiesti in el sau il inchiriezi.

Care sunt aceste optiuni de asigurare si la ce fac referire in general:

Asigurarea cladirii sau imobilului in sine. Aceasta acopera cladirea si apartamentul, iar riscurile asigurate se evalueaza in functie de vulnerabilitatile cladirii, riscurile zonei, etc. Daca, de exemplu locuiesti intr-o zona cu risc seismic ridicat, atunci daunele provocate de cutremur trebuie sa fie acoperite de polita ta de asigurare.

Asigurarea bunurilor: Face referire la daunele aduse bunurilor din imobilul tau, din cauza unor evenimente precum incendiu, furtuni sau chiar furt.

In cazul in care te gandesti ca tie nu ti se poate intampla, poate cifrele te fac sa-ti reconsideri optiunile. Conform datelor oficiale, zilnic aproximativ 49 de proprietari din Romania inregistreaza pierderi ca urmare a furtului din locuinta.

In ceea ce priveste incendiile, in medie 19 imobile ard zilnic, doar anul 2021 cumuland 30.597 de incidente. Raportat la numarul total de locuinte din Romania poate rezulta un numar infim, dar ti-ai asuma acest risc?

Chiar daca asigurarile de locuinta au in perceptia colectiva statutul de asigurari scumpe, costisitoare, in realitate pachetele sunt accesibile si adaptabile nevoilor individuale Verifica calculatorul online de asigurare pentru locuinta, introdu datele solicitate in formular, iar aplicatia iti va genera ofertele disponibile. Poti selecta una dintre ele, daca se potriveste apartamentului tau.

De ce sa inchei o asigurare pentru apartamentul tau:

– Un apartament este o investitie valoroasa pe care, in calitate de proprietar, nu ai dori sa o expui riscului de a o pierde. Pe de alta parte, daca apartamentul tau a fost deteriorat sau distrus, ti-ai putea permite sa-l reconstruiesti din buzunarul tau?

– Dar bunurile din locuinta? Poate ai bunuri in valoare de mii de euro adunate in electrocasnice, tehnologie, bijuterii. Daca locuiesti intr-un apartament nu inseamna ca nu poti fi victima unui furt sau chiar vandalismului.

– Daca oferi locuinta spre inchiriere este cu atat mai important sa ai incheiata o asigurare de locuinta. In acest caz, important este sa incluzi si optiuni de raspundere civila fata de chiriasi si fata de vecini. Astfel de riscuri asigurate te vor ajuta in cazul in care vecinii tai sunt inundati, de exemplu, din cauza chiriasilor tai.

Protejeaza cel mai de pret bun al tau. Incheie o asigurare de locuinta!