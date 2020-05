“Cât mai repede posibil”. 15 iunie este ziua des evocată pentru revenirea la normalitate, la liberă circulație în UE

Cei 27 de miniștri pentru Afaceri europene au abordat chestiunea redeschiderii cât mai repede posibil a frontierelor în Europa marți, 26 mai, în cadrul unei videoconferințe. Surse apropiate dezbaterilor semnalează că nu au fost fixate termene precise și nici proceduri. A fost o reuniune informală unde, a precizat secretarul de stat croat Andreja Metelko-Zgombic, a cărui țară asigură în prezent președinția Consiliului European, a fost discutată determinarea “echilibrului între revenirea la activitățile economice normale în țările UE și protejarea vieții cetățenilor ei”.

“Coordonare, consultare, informare asupra deciziilor luate de fiecare stat, comunicare cu vecinii – aceștia au fost termenii cel mai des auziți “, a rezumat vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic. Domnia sa a rezumat de fapt starea de spirit, opinia dominantă a miniștrilor europeni participanți la videoconferința respectivă. A constatat “sentimentul unanim că revenirea la funcționarea completă a spațiului Schengen trebuie să aibă loc cât mai rapid posibil”. Rămâne însă o deosebire de metodă la unii dintre membrii UE. Guvernele naționale sunt prudente, pagubele provocate de pandemie variază foarte mult de la o țară la alta. Apoi, incertitudinea legată de riscul survenirii unui al doilea val de contaminare cu Covid-19 frânează și ea procesul revenirii la liberă circulație în Europa. Comisia Europeană încurajează în van statele să se coordoneze, publicând la mijlocul lunii mai liniile directoare pentru o redeschidere progresivă a frontierelor pentru relansarea, astfel, a turismului. Așa cum se știe, închiderea frontierelor este de competență națională. La fel, deciziile de politică sanitară. Actuala criză ar putea, însă, să stimuleze mai serios tendințele în favoarea unei mai mari integrări. Edificatoare este poziția recentă a Germaniei care a dat semne evidente în favoarea unui mai mare transfer de competențe în favoarea UE, chiar dacă acest lucru implică modificarea tratatelor europene.

După Franța și Germania, presiuni mari pentru redeschiderea frontierelor fac Spania și Italia

Italia insistă pentru o reluare coordonată a deplasării în spațiul european începând din 15 iunie. Pentru șeful diplomației italiene Luigi Di Maio, apărut marți într-o emisiune a Rai 1, ziua de 15 iunie ar putea deveni D-Day al turismului european după criza sanitară determinată de coronavirus. În ce privește Spania, autoritățile de la Madrid, premierul Sanchez invită toți partenerii din Uniunea Europeană să stabilească rapid reguli comune vizând redeschiderea frontierelor în întreg spațiul Uniunii. Di Maio a avertizat că, personal, poartă discuții pe această temă cu Germania, Austria și alte țări europene. Reține atenția o luare de poziție a ministrului de Externe spaniol, Arancha Gonzalez, conform căreia chiar dacă statele membre ale UE fixează date diferite pentru redeschiderea frontierelor lor, trebuie să existe principii și reguli comune pentru redeschiderea frontierelor în cadrul spațiului Schengen. În același timp, a adăugat ministrul spaniol, europenii trebuie să se înțeleagă asupra regulilor referitoare la frontierele externe ale UE.



