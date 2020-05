7 lucruri interesante despre gelul dezinfectant de maini pe care nu le stiai

Gelul dezinfectant a devenit subiect mare de discutie in 2020, datorita raspandirii virusului COVID-19 in toata lumea. Poate te-ai intrebat daca este adevarat ca dezinfectantii de maini sunt o bariera impotriva virusurilor sau este doar o strategie de marketing prin care alte companii sa castige bani.

Ne-am gandit ca ar fi o idee buna sa iti aratam care sunt lucrurile adevarate si care sunt lucrurile false despre dezinfectantii de maini, impreuna cu cateva explicatii care sa intareasca afirmatia.

FALS: Dezinfectantii de maini omoara toate bacteriile si toti virusii

ADEVARAT: Atunci cand folosesti gel dezinfectant de maini indepartezi cea mai mare parte dintre microbii, virusii si bacteriile de pe maini, dar inca exista virusi care nu pot fi indepartati.

FALS: Daca folosesti gel dezinfectant nu mai este necesara spalarea mainilor

ADEVARAT: Spalarea mainilor cu apa si sapun este prima bariera impotriva microbilor si bacteriilor si este absolut necesara atunci cand mainile sunt vizibil murdare si uleioase. Gelul dezinfectant se foloseste dupa ce ai spalat mainile si le-ai uscat, ca masura aditionala. In plus, gelul dezinfectant se utilizeaza atunci cand nu este posibila spalarea mainilor cu apa si sapun, dar si atunci cand frecventezi spatii foarte aglomerate sau atingi suprafete care sunt contaminate cu microbi. Este recomandat sa il folosesti chiar si la birou si atunci cand gatesti.

FALS: O simpla apasare a pompei de dezinfectant este de ajuns pentru a te feri de virusi

ADEVARAT: Pentru a fi eficient, este necesar sa folosesti gel dezinfectant timp de 20 de secunde, intr-o cantitate care sa fie indeajuns pentru a umezi mainile. Gelul se aplica pe palme, intre degete si pe podul palmei si se lasa sa se usuce de la sine. Dezinfectantii pe baza de alcool sunt activi si protejeaza pielea doar atat timp cat este umeda, insa cei fara alcool protejeaza pielea inca un timp dupa ce au intrat in piele si mainile s-au uscat.

FALS: Toti dezinfectantii sunt la fel

ADEVARAT: Exista gel dezinfectant pentru maini cu alcool sau fara alcool, dar si acestia sunt diferiti, in functie de cantitatea de alcool sau de ce substante active au in componenta lor. Dezinfectantul de maini cu alcool trebuie sa aiba cel putin 60% alcool in compozitie pentru a fi eficient impotriva majoritatii microbilor.

FALS: Dezinfectantii provoaca rani mainilor

ADEVARAT: Din cauza folosirii indelungate si sporite, un gel dezinfectant cu alcool poate duce la degradarea pielii mainilor. Acestea se usuca si se crapa, deoarece alcoolul indeparteaza stratul hidratant produs natural de piele. Insa nu toti dezinfectantii sunt la fel. Este important sa citesti eticheta pentru a vedea compozitia, dar si modul de folosire. In plus, majoritatea dezinfectantilor fara alcool au in componenta lor vitamina E care sa ajute atat la calmarea pielii, cat si la hidratarea ei si nu provoaca reactii ale pielii, nici macar dupa folosirea indelungata.

FALS: Gelul dezinfectant de maini indeparteaza murdaria mult mai bine decat spalatul cu apa si sapun

ADEVARAT: Specialistii in sanatate recomanda ca mai intai sa ne spalam mainile cu apa si sapun si abia apoi, dupa ce s-au uscat sa folosim si dezinfectant pentru a indeparta bacteriile, microbii si virusii ramasi. Acestia afirma ca murdaria si grasimea de pe maini nu se curata cu gelul dezinfectant, iar daca acesta este folosit nu va fi eficient.

FALS: Gelul dezinfectant nu este indicat pentru copii

ADEVARAT: Dezinfectantii de maini pot fi folositi si de catre copii, dar sub supravegherea adultilor. In timp ce dezinfectantii fara alcool nu produc reactii adverse grave in cazul ingerarii, dezinfectantii cu alcool sunt foarte inflamabili si toxici daca o cantitate cat de mica este ingerata. Dezinfectantii pentru maini sunt foarte recomandati in unitatile de invatamant sau in locurile frecventate de copii, dar este necesara supravegherea adultilor atunci cand ii folosesc, pentru a preveni accidentele nedorite.

In concluzie, un gel dezinfectant este, in primul rand, un substituent al spalatului pe maini in situatiile in care nu poti face acest lucru, dar si un ajutor in combaterea si prevenirea virusilor, dupa ce ne spalam pe maini cu apa si sapun, in mod corect.

Acum ca ai aflat toate miturile si adevarul despre gelul dezinfectant, gaseste-l aici pe cel care este potrivit pentru nevoile tale si ale familiei, pentru a va feri de transmiterea si raspandirea bolilor contagioase cauzate de microbi, virusi si bacterii.