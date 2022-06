Cauti un camin de batrani in sectorul 1? Afla unde il gasesti pe cel potrivit

Cauti un loc destinat ingrijirii persoanelor de varsta a treia cat mai aproape de locuinta ta?

Atunci este bine sa stii ca poti alege camine batrani sector 1. Lista centrelor este extinsa in Bucuresti si poti alege orice locatie, dar nu uita sa alegi in functie de nevoile seniorului tau. Iata ce trebuie sa cunosti pentru a face cea mai buna alegere.

Camine de batrani sector 1

Daca locuiesti in sectorul 1 este bine sa stii ca poti alege chiar aici un centru de batrani. In felul acesta persoana apropiata tie va fi langa tine si va beneficia de ajutor calificat. In prezent aceste institutii sunt modernizate si asigura un confort optim rezidentilor sai.

De ce sa faci aceasta alegere?

Daca te gandesti ca poti avea singur grija de ruda ta trebuie sa stii ca, ingrijirea unui batran poate fi dificila mai ales daca sufera si de anumite afectiuni. Alege un camin de batrani pentru a se bucura de o batranete linistita. Motivele pentru care este indicat sa optezi pentru aceste servicii sunt numeroase, iar cele mai importante sunt:

observi ca persoana draga se descurca din ce in ce mai greu cu activitatile zilnice;

uita sa isi ia medicamentele la timp sau nu le ia deloc;

cade des si se accidenteaza;

este imobilizata la pat;

nu mai reuseste sa mearga la cumparaturi;

uita diverse lucruri;

locuieste singura si are nevoie de companie.

Ce este necesar sa verifici?

Asigura-te ca alegi cel mai potrivit centru de batrani pentru persoana draga. Intereseaza-te de locatie, de cum arata incaperile si cu ce mobilier sunt dotate, cum se face cazarea. De exemplu, in functie de buget poti alege ca seniorul sa locuieasca singur intr-o camera sau la comun cu alti doi sau trei rezidenti. Nu uita sa discuti despre activitatile recreative si de cum se desfasoara o zi normala in centru. Cere cat mai multe pareri cu privire la personal si verifica ca acesta sa fie calificat si empatic cu nevoile batranului. Meniul este si el important, mai ales daca ruda ta prefera o anumita alimentatie.

Cum sa faci mutarea mai usoara?

A renunta la locuinta actuala poate fi un pas dificil pentru batranul tau. Povesteste-i ce va putea face in centru si cum va socializa cu alte persoane de varsta lui. Pentru ca nu va mai trebui sa se ocupe de activitatile zilnice ale gospodariei, va putea folosi acest timp pentru a se bucure de hobby-urile personale. Mai mult, il poti duce intr-o vizita sa vada cum arata locatia si sa discute cu personalul. Daca alegi un centru aproape de casa ta, seniorul va stii ca poti merge in vizita des si mai mult, o sa puteti discuta zilnic la telefon. Daca politica azilului permite si la fel si starea de sanatate a seniorului, o sa-l poti scoate la plimbari sau sa mergeti in vizita la rude. Implica-l in organizarea bagajului si ajuta-l sa aleaga obiectele necesare. Pentru o acomodare usoara poate aduce cu el fotografii sau alte bunuri cu valoare sentimentala.

Ce acte sunt necesare?

Daca ai ales cel mai potrivit camin de batrani, atunci va trebuie sa aduci cateva documente. Acestea sunt acte de baza, precum: certificat de nastere, carte de identitate, talon de pensie, adeverinta medicala de la medicul de familie, dosarul medical. In functie de politica centrului iti pot fi solicitate si alte formulare, pe care le poti prezenta ulterior.

Acceseaza site-ul batranetifericite.ro

