Lucrul în echipă și sustenabilitatea business-urilor pe termen lung

Sustenabilitatea business-urilor a cunoscut o reinterpretare, în contextul noii normalități din ultimii ani. Accentul nu mai cade doar pe consumul eficient de resurse și pe obținerea profitului, ci mai degrabă pe nevoile și bunăstarea angajatului. Există mai multe noi strategii pe care organizațiile ar trebui să le aplice pentru a avea succes pe termen lung. Iată câteva dintre cele mai importante.

Încurajarea lucrului în echipă și a colaborării fizice

Biroul viitorului, noul hub de comunicare

Regândirea spațiilor de lucru

Sustenabilitatea combina, până acum, eficiența și productivitatea crescută cu protejarea resurselor și a comunităților. Pandemia a scos la iveală câteva noi obstacole. Sistemul work-from-home nu și-a dovedit pe deplin eficiența, mulți dintre angajați ajungând să acuze stări de anxietate. Prin urmare, statisticile prezentului arată că 45% dintre angajații din România lucrează acum doar de la birou, iar 70% își doresc să revină la stilul clasic de lucru sau cel puțin hibrid, pe parcursul acestui an. În plus, doar 34% dintre angajați consideră că biroul lor este mai sigur pentru sănătate în comparație cu anul trecut, iar 16% sunt în continuare îngrijorați pentru starea lor de sănătate atunci când sunt la birou, în contextul evoluției numărului de cazuri de COVID-19 de la începutul acestui an.

Lucrul în echipă și colaborarea fizică reprezintă, însă, noi elemente sustenabile pentru companii. Spațiile de birouri au nevoie de o regândire pentru a asigura nu doar protecția muncii după standardele clasice, ci și protecția sanitară a angajaților. Unul dintre antreprenorii români care au reușit să reinterpreteze sustenabilitatea din această perspectivă este Liviu Tudor, fondator și președinte al Genesis Property. În ultimii ani, acesta a dezvoltat certificarea IMMUNE Building Standard™,care se bazează pe nu mai puțin de 135 de criterii coerente, tehnologii, dispozitive, echipamente specializate, personal dedicat și facilități noi. Astfel, proprietarii de clădiri sau companiile au, de-acum, instrumentele necesare pentru monitorizarea și ajustarea stării de sănătate a spațiilor de lucru. Implementarea certificării IMMUNE™ poate ajuta organizațiile să-și convingă angajații că biroul a redevenit un mediu sigur, în care sănătatea le este protejată.

Sursa foto: Shutterstock

Pe lângă regândirea clădirilor de birouri din punct de vedere sanitar, multe dintre acestea au nevoie și de un refresh la nivel de utilitate. Noua abordare presupune transformarea biroului într-un hub de comunicare. Spațiile de lucru ale viitorului vor fi concepute pentru a îndeplini o serie de noi criterii, după cum urmează:

Va crește numărul de spații de coworking, în care angajați ai mai multor companii să poată interacționa. Acest lucru va fi benefic atât din punctul de vedere al construirii de noi comunități, cât și al productivității și reducerii consumului și resurselor.

Multe dintre companii vor deschide, pe lângă sediul central, și birouri satelit, cu rolul de a-i ajuta pe angajați să fie mai aproape de casă.

Birourile virtuale se vor adresa în special micilor antreprenori și freelancerilor, pentru că aceștia își vor putea desfășura activitatea remote, beneficiind, în același timp, de spații închiriate pentru proiecte pe perioade determinate. Astfel, vor exista avantaje precum accesul la săli de ședință pentru întâlniri oficiale sau o adresă de corespondență la o locație premium.

Toate aceste noi tipuri de birouri au rolul de a ajuta atât companiile, cât și angajații să-și desfășoare activitatea și să se adapteze metodelor de lucru post-pandemice. Acestea presupun mai multă flexibilitate și aduc în prim-plan colaborarea, comunicarea, încrederea și libertatea de mișcare.

Nu în ultimul rând, birourile viitorului vor asigura și un plus de confort, similar cu cel de acasă, locul în care oamenii și-au petrecut cel mai mult timp în pandemie. Un alt studiu arată că două treimi dintre angajați își doresc, de asemenea, mai multă lumină naturală la birou și mai multe spații verzi în preajma clădirilor în care își desfășoară activitatea. Prin urmare, spațiile de lucru vor fi regândite astfel:

Birourile amenajate în stil cafenea sau restaurant sunt spații hibride, în care angajații să-și poată desfășura activitatea, dar, în același timp, să se poată și relaxa.

Vor crește în popularitate și zonele de relaxare clasice, așa-zisele quiet rooms (camere de liniște), amenajate modern, în care oamenii să se bucure de o pauză.

Nu vor lipsi nici cabinele telefonice, în care angajații să se poată retrage atunci când au de purtat o convorbire telefonică sau trebuie să participe la o videoconferință.

Sălile pentru ședințe informale de dimensiuni reduse, mobilate cu fotolii și scaune confortabile, vor încuraja creativitatea și vor sprijini angajații să-și exprime ideile și să identifice noi soluții.

De asemenea, clădirile de birouri cu terase și spații verzi vor contribui la starea de bine generală.

Un lucru este cert: angajații simt nevoia să revină la birou, cel puțin câteva zile pe săptămână, iar pentru a le asigura tranziția, companiile investesc în noi soluții. Jumătate dintre angajați consideră că biroul are nevoie de spații care să asigure mai mult flexibilitate și posibilități multiple de lucru, în funcție de tipul de activitate și nevoile de colaborare. Modelul aplicat este Activity-Based Wokspace (ABW), care presupune o varietate de spații, de la birourile în stil cafenea și până la zonele destinate ședințelor de brainstorming sau cabinelor telefonice. Modelul este conturat pe bază de design și experiențe senzoriale, care oferă mai multe oportunități de desfășurare a activității. Astfel, pe măsură ce spațiile de lucru sunt mai confortabile și mai bine echipate, angajații vor fi mai creativi și productivi.

Toate aceste noi strategii vor contribui la sustenabilitatea business-urilor pe termen lung. Comunicarea clasică dintre oameni nu poate fi înlocuită de cea online, ci doar completată. Acesta este și motivul pentru care clădirile de birouri vor fi regândite, atât din punct de vedere al facilităților și confortului, cât și din punct de vedere sanitar.

