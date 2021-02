Ce s-a schimbat pe piata imobiliara odata cu pandemia de coronavirus?

Sectorul imobiliar este poate printre cele mai „sensibile” sectoare ale economiei in fata schimbarilor sociale, financiare sau economice. Dovada acestui fapt a fost reprezentativa in cazul crizei financiare din anul 2008, atunci cand domeniul imobiliar a fost poate cel mai afectat la nivel mondial.

Pornind de la acest context, anul 2020 a fost anul in care pandemia de coronavirus a afectat intreaga societate atat din punct de vedere medical, cat si din punct de vedere economic, financiar si social. In consecinta si piata imobiliara a suferit anumite schimbari si anumite fluctuatii in fata acestui eveniment neprevazut. Iata in ceea ce urmeaza cum s-au schimbat tranzactiile imobiliare in contextul pandemiei.

De la scaderi de preturi preconizate la cresteri de preturi

In fata crizei care se anunta la inceputul anului 2020, odata cu debutul pandemiei, specialistii in imobiliare considerau ca preturile pentru toate categoriile de imobile vor scadea semnificativ. Insa scaderile de preturi au fost relativ mici si doar in primele doua trimestre ale anului 2020, mai exact in contextul starii de urgenta impuse de pandemia de coronavirus. Pe de alta parte, odata cu luna iunie preturile pentru apartamente de vanzare, case la curte, vile sau chiar terenuri au inceput sa creasca constant pentru ca la sfarsitul anului 2020 sa fie la cele mai mari valori. Mai mult decat atat, preturile pentru multe apartamente de vanzare din marile orase au crescut chiar mai mult decat preturile pentru o vila in afara sau in zonele rezidentiale ale oraselor, acest lucru ca urmare a ofertei reduse de astfel de imobile pe piata.

A crescut interesul pentru achizitia de locuinte proprii

O alta schimbare de paradigma in ceea ce inseamna piata imobiliara este reprezentata de cresterea interesului pentru achizitionarea de locuinte proprii. In contextul incertitudinii generate de pandemie, dar si in contextul in care tot mai multa lume a inceput sa lucreze de acasa, iar copiii sa participe la cursuri online, tot mai multe familii au devenit interesate in achizitionarea de locuinte personale in defavoarea chiriilor. Desigur, acest lucru a fost valabil in general pentru acele familii avand deja o mare parte din suma de achizitie a unui imobil astfel incat sa nu se indatoreze pentru multe decenii.

Cresterea interesului pentru case la curte sau duplexuri

Cu toate ca preturile pentru cele mai multe dintre acele apartamente de vanzare disponibile in marile orase au crescut chiar si in contextul pandemiei, trebuie spus ca o alta schimbare adusa de aceasta situatie neprevazuta a fost cresterea interesului pentru tranzactii imobiliare pentru duplexuri sau case la curte. Aceasta schimbare de paradigma s-a datorat timpului petrecut in case in ultimele luni, dar si faptului ca viata sociala asa cum era inainte de pandemia nu a mai fost la fel. Mai mult, datorita faptului ca a lucra si a studia de acasa a devenit aproape o regula, au facut ca fiecare familie sa caute sa isi creeze un confort tot mai ridicat. In acest context interesul pentru imobiliare precum duplexuri sau case la curte in zonele rezidentiale sau in aproprierea marilor orase a crescut semnificativ.

Mentinerea preturilor de constructie

Un alt element care a fost definitoriu pentru piata imobiliara in anul pandemiei a fost mentinerea costurilor de constructie la valori similare cu anul precedent. Acest lucru s-a datorat pe de-o parte faptului ca multe dintre materialele existente pe stoc au fost folosite in proiectele imobiliare, iar pe de alta parte din dorinta dezvoltatorilor de a nu creste si mai mult preturile pentru imobilele tranzactionate. Astfel preturile pentru diferitele tranzactii imobiliare s-au stabilit natural prin raportul dintre cererea de pe piata si oferta existenta.