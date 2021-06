Cele mai bune 5 TV Smart pentru a viziona seriale și filme acasă, fără a cheltui mulți bani

TV Smart sunt printre cele mai noi dispozitive de divertisment concepute pentru a îmbunătăți calitatea și plăcerea conținutului vizual. Acest tip de dispozitiv integrează mai multe aplicații și sarcini care facilitează plăcerea filmelor și a serialelor. Iată, mai jos, o listă cu cinci TV Smart de care se poate bucura întreaga familie, fără a reprezenta o cheltuială mare.

TV Smart LED de Roku TV

Este un TV Smart de ultimă generație cu intrări HDMI, HDCP, USB, RF și multe alte sloturi pentru a spori experiența de divertisment. Este un dispozitiv util și funcțional care are cea mai recentă tehnologie care poate fi combinată cu sistemul de imagine cu rezoluție 4K Ultra HD.

Este un dispozitiv inteligent care se va potrivi decorului casei dumneavostră și vă va oferi acces la filme și seriale de care toată familia se poate bucura oricând dorește. Puteți sincroniza televizorul cu căștile sau puteți folosi Alexa pentru o experiență mult mai personală.

TV Samsung Smart Flat series 7 50 inchi

Acest TV Samsung Smart are un ecran de 50 de inchi cu un procesor 4K UHD care permite o calitate a imaginii mai mare și performanțe mai bune. Dispozitivul are HDR care oferă tonuri de culoare mai intense și are, de asemenea, funcții Smart care vă permit să vă bucurați de aplicațiile și funcțiile preferate.

Acest TV Smart este o opțiune de divertisment excelentă datorită calității superioare a sunetului și a imaginii. Un dispozitiv cu caracteristici care îl poziționează ca un HDTV cu cerere ridicată, are și un design elegant.

TV Samsung Smart Flat series 7 55 inchi

TV Samsung Smart Flat 7 Series de 55 inch, care are un procesor 4K cu detalii îmbunătățite prin HDR, oferă o experiență cu milioane de tonuri de culoare și funcții inteligente.

Este de culoare neagră și are un design curbat distinctiv, care vă permite să îl adaptați la orice spațiu din livingul dumneavoastră. Acest TV Smart vă oferă acces la conținut divers și are o telecomandă care vă permite să îl sincronizați cu alte dispozitive compatibile.

TV Smart LG Electronics UHD TV

Este un TV Smart cu un procesor eficient, care vă permite să vă bucurați de imagini de înaltă rezoluție și de o performanță excelentă a imaginii.

Este echipat cu Google și Alexa prin tehnologia LG ThinQ AI care îl face un dispozitiv de ultimă generație, care permite conectivitate și interactivitate unice. Un TV Smart care va schimba complet tot ce știai despre divertismentul de familie.

Forma sa permite un spectru clar și mai realist de viziune, plus că este pe deplin compatibil cu dispozitivele mărcii Apple.

TV Smart LED Fire TV Edition

Este un TV Smart avansat care este echipat cu un ecran de 43 inchi cu calitate înaltă, și un sistem de imagine 4K Ultra HD care oferă un spectru vizual de cea mai bună calitate.

De asemenea, are mai multe sloturi HDMI, ARC, USB, cablu, ieșire digitală optică și opțiuni de intrare audio, printre altele pentru a oferi o experiență de divertisment pentru familie unică și rar întâlnită. Aceasta este probabil una dintre cele mai bune opțiuni pentru a urmări filmele și serialele preferate împreună cu familia sau prientenii.

Acest TV Smart este echipat cu un ghid universal cu care vă puteți bucura de mii de canale, aplicații și conținut disponibile pe platforme precum Netflix, YouTube și HBO +.

Indiferent de modelul de TV Smart pentru care optați, fie el un TV Samsung Smart, un LG sau un Sony, asigurați-vă că acesta corespunde nevoilor dumneavoastră. Fiți atenți la dimensiuni, rezoluție, sistem de operare și aplicații compatibile, dar și la conectivitate și asistență vocală și, nu în ultimul rând, la bugetul de care dispuneți.

Un televizor bun vă poate oferi o experiență cât mai apropiată de cea din cinematografe, fără a mai fi nevoie să vă părăsiți propria casă sau să plătiți extra pentru bilete.