Fără a ține seama de opoziția fermă a Chinei, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a ajuns marți în regiunea Taiwan. Aceasta este o provocare politică majoră, o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Chinei, care va aduce consecințe grave.

China va lua toate măsurile pentru protejarea suveranității naționale și integrității teritoriale. Vizita lui Pelosi nu se datorează unei preocupări pentru Taiwan, ci are un scop politic clar. Pe de o parte, pe măsură ce se apropie alegerile intermediare americane, Pelosi încearcă să obțină mai multe voturi pentru Partidul Democrat, contestând interesele de bază ale Chinei. Pe de altă parte, Pelosi dorește să-și „înfrumusețeze” cariera politică.

Sub constrângerea interesului politic, rezidenții din Taiwan au devenit cele mai mari victime. Unii internauți taiwanezi au criticat vizita arătând că „Pelosi folosește ca muniție viețile a 23 de milioane de oameni din Taiwan, dând foc acestui pământ.” The New York Times a consemnat că vizita lui Pelosi în Taiwan este „extrem de nesăbuită, periculoasă și iresponsabilă”.

Comportamentul aventuros al doamnei Pelosi va escalada și mai mult situația din Strâmtoarea Taiwan, va afecta pacea și stabilitatea în regiunea Asia-Pacific și va face lumea să vadă adevărata față a SUA, care îi sacrifică pe alții pentru propriile interese. Gestul acesteia nu va schimba realitatea istorică și juridică potrivit căreia Taiwanul aparține Chinei. De asemenea, nici nu poate opri acțiunile de reunificare completă a Chinei.

Articol realizat de Radio China International și CCTV