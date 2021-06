Colliers a oferit servicii de consultanţă pentru 3,4 mil. de metri pătraţi de spaţii industriale, birouri, retail şi hoteluri

Atenția crescută pe care băncile finanțatoare, dar și investitorii și proprietarii de imobile o acordă rapoartelor concise și complete privind construcția, impactul clădirilor asupra mediului construit, cumpărarea sau vânzarea proprietăţilor imobiliare a dus la creșterea numărului de solicitări de servicii de consultanță legate de activități de monitorizare a proprietății și efectuare a rapoartelor de audit tehnic și commissioning. Cu o experiență de 15 ani în piață, Colliers a oferit astfel de servicii pentru 3,4 milioane de metri pătrați de spații, dintre care aproximativ 2 milioane de metri pătrați sunt în proiecte de monitorizare.

Cu un portofoliu de clienți care cuprinde de la investitori, instituții financiare și până la proprietari și chiriași, divizia de Building Surveying a Colliers realizează rapoarte de monitorizare a lucrărilor de construcții pentru bănci finanțatoare, rapoarte de audit tehnic („technical due diligence”) pentru investitori sau instituții financiare, dar și rapoarte de commissioning pentru a răspunde cerințelor de comisionare din cadrul proceselor de obținere a certificărilor verzi LEED și BREEAM.

Monitorizarea dezvoltărilor imobiliare este un serviciu solicitat în special de către băncile creditoare pentru verificarea şi confirmarea lucrărilor executate de dezvoltatorii imobiliari şi confirmarea şi verificarea solicitărilor de retrageri din creditul aprobat. Practic, aprobările băncilor finanţatoare pentru retragere se efectuează în urma rapoartelor de monitorizare executate de specialiștii Colliers, care confirmă, printre multe aspecte tehnice și financiare, concordanţa dintre devizele de lucrări de construcţii şi facturile constructorilor pentru lucrările efectuate.

„În decursul celor 15 ani de activitate în segmentul de Building Surveying, Colliers a fost un „rulment” important în întreg mecanismul dezvoltărilor imobiliare în care am fost implicați și pentru care ne-au fost solicitate serviciile. Astfel, prin realizarea de rapoarte de monitorizare, am avut un impact în livrarea pe piață a 18 hale industriale, 16 clădiri de birouri, 15 clădiri rezidențiale, 5 centre comerciale și a 2 hoteluri, totalizând aproximativ 2 milioane de metri pătrați”, explică Oana Stamatin, Director of Green Certifications and Building Surveying la Colliers.

Totodată, același departament s-a ocupat de servicii de „technical due diligence” și rapoarte de audit tehnice pentru 4 hoteluri, 13 parcuri industriale, 17 clădiri de birouri, 7 portofolii de spații de retail (centre comerciale, spații stradale, hipermarketuri), care cumulează o suprafață de circa 1,4 milioane de metri pătrați. Acest tip de analiză a proprietăților oferă o imagine realistă despre starea construcției din punct de vedere tehnic, dar și o estimare clară a reparațiilor care trebuie făcute pentru a respecta proiectul inițial și standardele de calitate.

În ultimul an, a crescut interesul băncilor finanțatoare pentru dezvoltări industriale, de rezidențial și de tip strip-mall, observă consultanții Colliers.

„Piața de Building Surveying urmărește în oglindă trendul din piața imobiliară locală. Dacă anul acesta se construiește mai mult industrial, rezidențial sau retail (strip-mall), se finanțează sau se cumpără astfel de dezvoltări, deci și noi facem rapoarte pentru astfel de dezvoltări. În prezent, lucrăm pentru opt clienți de project monitoring și audit tehnic și trei clienți de commissioning”, conchide Oana Stamatin.

Printre companiile pentru care Colliers a oferit de-a lungul timpului astfel de servicii se numără dezvoltatorul imobiliar CTP, dar și bănci precum BRD Groupe Société Générale sau Banca Transilvania.