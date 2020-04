Coronavirus poate fi transmis și vorbind. O ipoteză ce poate schimba datele privind rolul măștii de protecție

Potrivit oamenilor de știință apropiați președintelui Donald Trump și guvernului american, în acest moment nu ar mai exista nicio îndoială că virusul ucigaș este transmis pe cale aeriană, atunci când oamenii doar vorbesc. Această manieră de transmitere ar explica extrema contagiozitate a virusului ucigaș, apariția unui număr de contaminați al căror număr, în ultimele zece zile, s-a dublat la nivelul planetei. S-a ajuns la 1.082.470 infectați, dispersați în 188 de țări și teritorii.

Doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului național pentru maladii infecțioase și consilier al președintelui Donald Trump în probleme legate de epidemia actuală cu coronavirus, a evocat la Fox News informații potrivit cărora, “în realitate, virusul ucigaș poate fi transmis chiar și în timp ce oamenii vorbesc, nu doar când tușesc sau strănută”. Aceasta este o informație ce se bazează pe primele rezultate ale studiilor științifice preliminare obținute de Academiile americane de științe: respectiv pe porțiunile codului genetic al virusului aflat în aerul camerelor unde au fost izolați pacienți. Potrivit cercetătorilor, transmiterea virusului ar fi avut loc prin aerul expirat de către persoane (prin “aerosoli” în terminologia științifică) și nu doar prin picăturile mici proiectate în timpul unui strănut cu orientare spre față altei persoane sau spre suprafețe (unde virusul, s-a demonstrat, poate supraviețui ore și chiar zile, în funcție de suprafață).

Cercetători de la Universitatea din Nebraska au oferit probe demonstrând că au găsit porțiuni din codul genetic al virusului în aerul în care au fost izolați alți pacienți. Cercetători de la universitatea din Hong-Kong au observat, la rândul lor, că masca de protecție reduce cantitatea de coronaviruşi expirați de către un contaminat sau bolnav. Cercetători chinezi din Wuhan au prelevat eșantioane de aer din diverse camere de spital din oraș, unde au descoperit concentrații ridicate de coronavirus, în special în toalete și în sălile unde infirmierii își dezbrăcau echipamentele de protecție.

Ipoteza “aerosolilor” nu este susținută totuși de probe definitive

Niciunul din studiile efectuate nu aduce o probă definitivă, dar toate par “să confirme ipoteza aerosolizării virusului atunci când persoana respiră”, scrie revista “Science”, citând o scrisoare adresată de renumitul Harvey Fineberg, membru al Academiei naționale americane de științe, adresată lui Kelvin Droegmeier, responsabil al Biroului pentru politică științifică și tehnologică al Casei Albe.

Dacă această ipoteză a aerosolilor ajunși în aer când oamenii vorbesc se confirmă, datele privitoare la importanţa purtării măștii de protecție se schimbă în mod serios. Astfel va putea fi explicată în parte amploarea contagiozităţii COVID-19, responsabil de actuala pandemie.

Foto: By Drug Addiction Clinic VitaWhen using on the Web, https://www.vperemen.com/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88246187

