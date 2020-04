Crește tensiunea între guvern și statele americane pe tema ieșirii din izolare. Donald Trump încurajează manifestațiile împotriva izolării

În Statele Unite, actualmente primul focar al epidemiei cu coronavirus, există o situație cel puțin stranie. Bilanțul contaminaţilor și al deceselor cauzate de coronavirus continuă să crească. Luni dimineață (20 aprilie), numărul morților ajunsese, potrivit universității Johns Hopkins, la cifra imensă de 40.661. Cifrele referitoare la numărul contaminaţilor, ale celor aflați în terapia intensivă și, mai nou, imensa armată de șomeri apărută din cauza măsurilor severe de carantinare și izolare, au început să provoace o stare de tensiune extremă, luând forma unor mari manifestații împotriva absenței unor planuri eficiente de blocare a extinderii pandemiei și de găsire a soluţiilor pentru prevenirea dezastrului economic fără precedent prognozat deja de economiștii americani. Se fac chiar presiuni pentru suspendarea totală și imediată a restricțiilor prin izolare. Imagini de la manifestațiile din state americane cum ar fi Maryland, Texas, Minnesota, Virginia, Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin s.a. în favoarea ridicării restricțiilor anti-pandemie au fost transmise în weekendul trecut de toate posturile de televiziune americane. De interes deosebit a fost faptul că însuși președintele Donald Trump, preocupat se pare de dezastrul economic pe care-l provoacă deja pandemia, lipsindu-l de un argument cheie în campania prezidențială, s-a situat de partea manifestațiilor anti-restricții, accentuând diferențele de poziții între statele Americii alimentate mai ales de absența unei politici comune împotriva coronavirusului, precum și de situații extrem de grave, cu mulți contaminați și morți provocate de virusul ucigaș în unele state, în frunte cu New York. Președintele Trump a mers până la a lansa apeluri deschise către manifestanți la “eliberarea” unor state de sub restricțiile deosebit de severe instituite de guvernatorii locali, îndrituiți cu stabilirea în funcție de situația locală a restricțiilor de izolare și deplasare anti-coronavirus. Au fost guvernatori, primari care au condamnat apelurile la revoltă lansate de Donald Trump, apreciindu-le ca “periculoase” pentru liniștea socială. La New York, duminică, primarul Bill de Blasio l-a criticat dur pe președintele Trump, spunându-i: “În loc să publice sloganurile chemând la ‘eliberarea’ statelor Virginia, Michigan, mai bine ar acționa pentru eliberarea New Yorkului dându-ne mijloace” pentru a lupta cu pandemia. În cercurile politice se spune în aceste zile că poziția lui Donald Trump în sprijinul manifestațiilor pentru suspendarea restricțiilor anti-epidemie va accentua “fără îndoială” ruptura între domnia sa și unele state ale Americii, ceea ce nu este deloc de bun augur în perspectiva alegerilor prezidențiale.



Foto: By The White House from Washington, DC – September 11, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82223015