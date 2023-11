Criza energetică: cine are cea mai scumpă energie electrică și gaze din Europa?

Gazeta de Sud

Europa a fost lovită de o criză energetică.

Prețurile, fără taxele statului, la electricitate și gaze naturale au crescut după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, dar acum sunt în scădere. Deși ușor mai mari decât în a doua jumătate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins apogeul în prima jumătate a anului 2023.

Costurile cu energia electrică și gazele, care au cunoscut o creștere bruscă după invazia rusă a Ucrainei, se mențin acum în Europa, după ce au atins un vârf în prima jumătate a anului 2023, potrivit euronews.com.

În timp ce prețurile fara taxe sunt în scădere, unele țări au înghețat deja măsurile de sprijin pe care le-au oferit gospodăriilor, ducând la prețuri finale de consum mai mari.

UE pare să fie mai pregătită pentru iarna în acest an, acum că a înlocuit în mare parte energia rusă, dar merită remarcat faptul că există o diferență între prețurile energiei electrice și gazelor naturale între țările individuale, atât din interiorul cât și din afara blocului.

Care țări au prețurile cele mai ridicate și cele mai mici din Europa și cu cât au crescut prețurile la electricitate și gaze naturale de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022?

Preţurile Energiei electrice şi Gazelor în UE



În prima jumătate a anului 2023, prețurile medii ale energiei electrice casnice, inclusiv toate taxele, în UE au crescut de la 25,3 EUR per 100 kWh la 28,9 EUR per 100 kWh, comparativ cu aceeași perioadă din 2022.

Prețurile medii ale gazelor naturale au crescut, de asemenea, de la 8,6 EUR per 100 kWh la 11,9 EUR pe 100 kWh în aceeași perioadă. Acestea sunt cele mai mari prețuri înregistrate de Eurostat, biroul oficial de statistică al UE.

In privinta variațiilor procentuale de la an la an, prețurile la energie electrică în UE au crescut cu 14,5% în prima jumătate a anului 2023, iar prețurile la gaze au crescut cu 37,9%. Aceste cifre sunt mai mici decât în a doua jumătate a anului 2022, când variațiile procentuale de la an la an au atins apogeul.



Modificări ale prețurilor la energie electrică și gaze în UE

(comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent)

Cifrele sugerează că prețurile la energie electrică și gaze se stabilizează în UE, potrivit Eurostat, chiar dacă prețurile de consum final cu taxe sunt ușor mai mari decât în a doua jumătate a anului 2022: prețurile fara taxe la electricitate și gaze naturale sunt în scădere, totuși țările își retrag parțial măsurile de sprijinire a prețurilor la energie, explicând creșterea.

În prima jumătate a anului 2023, prețurile energiei electrice, inclusiv taxele, pentru consumatorii casnici din Spațiul Economic European (SEE) au variat de la 11,4 EUR per 100 kWh în Bulgaria la 47,5 EUR per 100 kWh în Țările de Jos.

Olanda a fost urmată de Belgia (43,5 EUR), România (42 EUR) și Germania (41,3 EUR).

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici în prima jumătate a anului 2023

Prețurile energiei electrice au fost mai mari în nouă state membre ale UE, decât media din UE.

Întrucât Franța deține cea mai mare pondere a energiei nucleare în mixul său de electricitate (68,9% în 2021) în UE, prețurile energiei electrice au fost semnificativ sub media UE, cu 23,2 EUR per 100 kWh în prima jumătate a anului 2023.

Nu a fost cazul Belgiei, unde ponderea energiei nucleare în producția sa de energie electrică a fost de 50,6%. Belgia s-a clasat pe locul al doilea pe cea mai scumpă listă de prețuri la electricitate.

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici în prima jumătate a anului 2023

EUR per 100 kwh

Daca includem și țările candidate la UE, Turcia a înregistrat cele mai ieftine prețuri la energie electrică, cu 8,4 EUR per 100 kWh. Cele șase țări din partea de jos erau toate candidate la UE, prețurile fluctuând puțin între ele.

Prețurile medii la gaze pentru uz casnic în prima jumătate a anului 2023 au fost cele mai scăzute în Ungaria (3,4 EUR per 100 kWh), Croația (4,1 EUR) și Slovacia (5,7 EUR), și cele mai ridicate în Țările de Jos (24,8 EUR), Suedia (21,9 EUR) și Danemarca (16,6 €).

Prețurile gazelor pentru consumatorii casnici în prima jumătate a anului 2023

EUR per 100 kwh

(toate taxele incluse)

Media UE a fost de 11,9 EUR. Prețurile gazelor au fost mai mari în opt state membre UE decât media UE, ceea ce sugerează că gospodăriile din aceste țări au plătit substanțial mai mult.

Prețurile gazelor au fost cele mai scăzute în Turcia (2,5 EUR), când sunt incluse țările candidate la UE. Spre deosebire de prețurile la energie electrică, candidații nu au avut cele mai ieftine prețuri la gaze, așa cum arată Macedonia de Nord (10,4 EUR) și Bosnia și Herțegovina (5,9 EUR).

În prima jumătate a anului 2023, Țările de Jos au avut cele mai scumpe prețuri la energie electrică și gaze din UE.

Prețurile energiei electrice și gazelor au crescut în aproape toate țările UE

Prețurile la energie electrică pentru uz casnic au crescut în 22 de țări UE în prima jumătate a anului 2023 comparativ cu prima jumătate a anului 2022, potrivit datelor Eurostat, iar prețurile la gaze au crescut în 20 din cele 24 de state membre UE.

De ce prețurile energiei electrice din Olanda au crescut vertiginos cu aproape 1000%?

Țările de Jos au înregistrat cea mai mare creștere de la an la an a prețurilor la energie electrică cu o crestere de 953%. Potrivit Eurostat, această creștere extraordinară este legată de mai mulți factori: nu numai că măsurile de reducere a impozitelor din 2022 au fost întrerupte în 2023, dar, în același timp, taxele pe energie electrică casnică s-au dublat.

Cu toate acestea, guvernul urmează să includă un plafon de preț care va reduce prețurile la toate nivelurile destul de semnificativ în 2023.

Modificarea prețurilor la energie electrică între primele jumătăți ale anului 2022 și 2023 (%)

(pe baza monedelor naționale)

Olanda a fost urmată de Lithuania (88%), România (77%) și Letonia (74%).

Pe de altă parte, prețurile la energie electrică au scăzut în cinci state membre UE, Spania înregistrând o scădere semnificativă de 41%, urmată de Danemarca cu 16%.

Prețurile gazelor au crescut cu peste 100% în unele țări

Prețurile gazelor naturale au crescut substanțial în mai multe țări din Europa, crescând cu peste 100% în Letonia, România și Austria. Au fost urmațe de Țările de Jos (100%), Turcia (92%) și Irlanda (73%).

Modificarea prețurilor la energie electrică între primele jumătăți ale anului 2022 și 2023 (%)

(pe baza monedelor naționale)

Țările UE, Italia, Estonia și Croația au înregistrat scăderi mai mici de 1%. Macedonia de Nord, candidată la UE, a înregistrat cea mai mare scădere în ansamblu cu 14%. Toate aceste modificări se bazează pe monedele naționale.

Importurile UE de energie din Rusia au scăzut dramatic

Eurostat a înregistrat o schimbare dramatică a cantității de energie pe care UE a importat-o din Rusia de când aceasta tara și-a lansat războiul împotriva Ucrainei. O creștere uriașă a surselor regenerabile, precum și a gazelor din Norvegia și SUA, a contribuit la compensarea scăderii dramatice a energiei rusești.

Renunțarea la gazul rusesc în UE

(ianuarie 2019-noiembrie 2022)

Cea mai izbitoare schimbare poate fi observată în cazul gazelor naturale.

Importurile UE de gaze naturale din Rusia reprezentau aproape 50% din total înainte de război. Acestea au scăzut semnificativ în 2022, până la 12% în octombrie.

Rămâne de văzut dacă recenta izbucnire a războiului dintre Israel si gruparea terorista Hamas va avea un efect similar și de lunga durată asupra aprovizionării și prețurilor energetice europene.

De Servet Yanatma