Cum alegi cel mai bun compresor de aer?

Alegerea unui compresor de aer pentru uz casnic, profesional sau industrial este o decizie care trebuie luata in urma unei informari atente.

A alege compresoare de calitate, care se potrivesc cel mai bine nevoilor utilizatorului, ajuta la economisirea unor sume importante de bani, precum si la eficientizarea timpului si la minimizarea efortului depus.

Pentru ca exista mai multe tipuri de compresoare, de la cele care functioneaza cu motorina sau benzina, pana la cele monofazate sau trifazate, compresoare cu piston, mai mult sau mai putin silentioase, procesul de achizitionare a unui astfel de dispozitiv poate fi dificil, in special pentru cei care nu au mai detinut unul. Acest ghid de alegere a compresoarelor de aer ofera cele mai importante detalii de care trebuie sa se tina cont in achizitionarea dispozitivului potrivit, indiferent daca este vorba despre compresoare aer profesionale, industriale sau de uz casnic.

Compresoare aer electrice sau care functioneaza cu combustibil?

Cei care aleg compresoare profesionale electrice se bucura de avantajul de a economisi bani atunci cand achizitioneaza un astfel de model. De asemenea, un compresor electric necesita mai putin efort cu intretinerea, comparativ cu unul care functioneaza cu combustibil. Daca se aleg compresoare aer electrice, este bine de stiut faptul ca aceste dispozitive pot fi monofazate sau trifazate. Asadar, inainte de a lua o decizie in acest sens trebuie luata in calcul sursa de curent electric care va fi folosita. Daca exista posibilitatea folosirii unui compresor electric trifazat, acesta este de preferat in locul unui dispozitiv monofazat, datorita eficientei sporite.

Compresoarele de aer care functioneaza cu combustibil sunt recomandate celor care planuiesc sa foloseasca aparatul in exterior, acolo unde accesul la energie electrica este limitat. De asemenea, daca ar fi luata in calcul siguranta in utilizare, se poate spune ca folosirea de compresoare aer profesionale care functioneaza cu motorina sau benzina este de evitat in spatiile inchise.

Capacitatea buteliei de aer vs, Portabilitate

Capacitatea mai mare a buteliei compresorului va permite utilizatorului sa lucreze cu dispozitivul un timp mai indelungat, inainte ca presiunea sa scada. Cu toate acestea, in cazul in care se aleg compresoare aer profesionale cu butelie mai mare, este bine de stiut ca acestea vor fi si mai dificil de manuit. Asadar, daca principala caracteristica ce se cauta la un compresor este portabilitatea, capacitatea mare a buteliei, care face aparatul greu si voluminos, s-ar putea sa fie un dezavantaj. Un rezervor mai mic de aer nu permite operarea un timp indelungat, insa ofera avantajul mobilitatii.

In general, cu cat rezervorul de aer este mai mare, cu atat compresorul va functiona mai bine si mai mult. De exemplu, un pistol pentru pulverizare poate functiona cu un compresor care are o butelie cu capacitatea de doar 6 litri, insa in rafale foarte scurte. Asadar, daca se cauta compresoare profesionale pentru folosirea in ateliere de vopsitorii, ar trebui sa fie ales un compresor de aer cu butelie de 100 de litri, care va permite vopsirea intregii caroserii a unei masini in mod eficient.

Ciclul de functionare

Compresoarele de aer functioneaza intermitent, iar pentru a asigura o intretinere cat mai buna a aparatului si pentru a ii prelungi durata de viata, se recomanda utilizarea conform indicatiilor producatorului, urmata de o pauza. Cei care detin deja un compresor si nu sunt multumiti de durata ciclului de functionare, isi pot indrepta atentia catre un dispozitiv nou, alegand compresoare profesionale, care au butelii de aer cu o capacitate mai mare.

Ciclul de functionare este exprimat in procente si arata durata maxima pentru care poate fi utilizat un compresor intr-un anumit interval de timp. Concret, se refera la o capacitate eficienta de functionare intr-un timp de 10 minute. Compresoarele de aer pentru uz casnic sau care sunt utilizate pentru diverse hobby-uri au, de regula, un ciclu de functionare de 50%, insemnand ca se recomanda folosirea lor timp de 5 minute intr-un interval de 10 minute. Pe de alta parte, exista si compresoare industriale, care au un ciclu de functionare de 100%.

Capacitatea de presurizare

Presiunea cu care functioneaza un compresor de aer este exprimata in bari si determina cat de puternic este aerul care iese din compresor. Presiunea de lucru este impartita in trei categorii:

compresoare aer de joasa presiune – maximum 10 bar;

de joasa presiune – maximum 10 bar; compresoare aer cu presiune medie – cuprinsa in intervalul 10-70 bar;

cu presiune medie – cuprinsa in intervalul 10-70 bar; compresoare industriale – peste 70 bar.

Majoritatea sculelor pneumatice necesita aproximativ 6 bari pentru a functiona corect, insa pentru a mentine aceasta presiune, va fi nevoie de compresoare aer cu o capacitate de presurizare mai mare. De obicei, in cazul aparatelor semi-profesionale, o presiune de lucru de 8-10 bar este suficienta. Este vorba despre compresoare cu piston, folosite pentru umflat roti sau actionarea capsatoarelor pneumatice, printre altele.

Daca se alege un compresor aer cu presiune mare de lucru, este important ca utilizatorul sa aiba in vedere ca poate aduce daune sculelor pneumatice. Aceasta problema poate fi rezolvata foarte simplu, cu ajutorul unui regulator de presiune.