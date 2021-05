Cum alegi tencuiala decorativa. Ce trebuie sa stii despre ea

Tencuiala decorativa este alcatuita din rasini, pigmenti, aditivi, ingrediente minerale si apa. Aceasta se aplica pe peretii interiori sau exteriori ai casei pentru un aspect cat mai placut, dar si pentru a proteja suprafetele impotriva capriciilor vremii (vant, ploaie, ninsoare, raze UV sau frig).

Marele avantaj atunci cand vine vorba despre tencuiala decorativa exterior il constituie tocmai rezistenta crescuta in fata conditiilor meteo nefavorabile, tencuiala reusind sa ramana intacta pentru o perioada indelungata de timp.

In ceea ce priveste tencuiala decorativa interior, aceasta contribuie si la economisirea energiei, in special pe timpul iernii, datorita rolului de izolare termica suplimentara.

Tipuri de tencuiala decorativa

Tencuiala decorativase gaseste intr-o gama variata de nuante si modele, astfel incat sa corespunda dorintelor si necesitatilor tuturor utilizatorilor. Exista, insa, anumite detalii de care acestia trebuie sa tina cont inainte de alegerea finala. Este important de retinut faptul ca exista mai multe tipuri de tencuiala decorativa, in functie de compozitia chimica:

acrilica – este cea mai ieftina varianta, fiind des utilizata de cei care au un buget limitat. In ciuda pretului redus, are un grad crescut de durabilitate, astfel ca va rezista cu succes o perioada indelungata de timp;

siliconica – este o tencuiala decorativa impermeabila, ceea ce inseamna ca nu permite infiltrarea apei in pereti. De asemenea, are proprietati ignifuge, adica un grad crescut de rezistenta la foc.

Tencuiala decorativa de exterior

Din punct de vedere al modelului, tencuiala decorativa exterior se poate imparti in doua tipuri: bob langa bob si scoarta de copac, adica un model cu un aspect canelat. Alegerea trebuie facuta in deplina concordanta nu doar cu acoperisul si ramele geamurilor, ci si cu gardul locuintei.

Intregul spatiu trebuie sa spuna o poveste si toate elementele trebuie sa se incadreze in aceeasi tematica, pentru a nu face nota discordanta.

Din punct de vedere cromatic, pe piata exista o paleta variata de nuante de tencuiala decorativa. Recomandarea specialistilor pentru tencuiala de exterior este aceea de a se evita culorile inchise, pentru ca acestea atrag razele soarelui in timpul verii si, astfel, peretii se incing foarte tare.

In plus, culorile inchise nu au o rezistenta prea mare de-a lungul timpului, deteriorandu-se mult mai repede in comparatie cu cele mai deschise. Nuantele de bej, crem, galben sau maro deschis se afla in topul preferintelor cumparatorilor.

Tencuiala decorativa de interior

Desi multe persoane nu stiu, exista inclusiv tencuiala decorativa interior pentru cei care isi doresc o locuinta cu un design mai elaborat. Marele avantaj al acestei tencuieli este acela ca permite vaporilor de apa si aerului sa circule si, astfel, nu exista riscul aparitiei mucegaiului. Prin comparatie, vopseaua lavabila poate dezvolta igrasie, punand in pericol sanatatea persoanelor care locuiesc in casa.

Tencuiala decorativa interior poate avea granulatii diferite. Acestea variaza intre 0.5 mm si 3 mm, ceea ce inseamna ca anumite modele sunt mai fine, in vreme ce altele sunt mult mai grunjoase, conferind un aspect mult mai rustic locuintei.

Este important ca alegerea tencuielii decorative de interior sa fie in concordanta cu designul intregii locuinte, astfel incat sa surprinda cat mai bine esenta si spiritul sau. Bunul gust trebuie sa primeze intotdeauna, indiferent daca este vorba despre alegerea finisajelor sau despre elementele decorative.

Tencuirea casei nu reprezinta o sarcina extrem de complicata. Cu toate acestea, ar trebui lasata in seama unui profesionist. Exista cativa pasi extrem de importanti ce nu trebuie ratati. In caz contrar, tencuiala nu va tina si se va desprinde de pe pereti. De exemplu, tencuiala nu trebuie aplicata atunci cand conditiile meteo sunt nefavorabile.

Tencuiala decorativa are nevoie de o temperatura cuprinsa intre 5 °C si 30 °C pentru a se comporta asa cum trebuie, oferindu-i zugravului un grad ridicat de flexibilitate. Pentru un rezultat cat mai bun, cei care cauta tencuiala decorativa pentru interior sau exterior nu ar trebui sa faca rabat de la calitate. Alegerea celor mai bune materiale de constructie reprezinta o necesitate in momentul finisarii locuintei, fiind o investitie pe termen lung.