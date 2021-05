Planul Național de Redresare și Reziliență – de ce este important pentru tineri?

Consiliul Tineretului din România, alături de organizațiile inițiatoare ale Rezoluției Tinerilor din România, trage un semnal de alarmă asupra necesității păstrării propunerii sectorului de tineret în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Tinerii au avut de suferit, în urma exploziei pandemiei de SARS-CoV-2, pe plan profesional, educațional și personal. O bună parte din tineri și-au pierdut locurile de muncă sau, pentru cei abia ieșiți de pe băncile școlii sau facultății, procesul de angajare a devenit o provocare aproape imposibil de depășit.

Problemele care au condus la fenomenele de scădere a angajabilității tinerilor și/sau calității vieții la locul de muncă pentru tineri nu au fost însă cauzate de pandemia de SARS-CoV-2, ci, mai degrabă, subliniate. Cauzalitatea fenomenului de tineri NEETs (not in employment, education or training) nu este neapărat contextul pandemic, ci o serie de probleme sistemice subliniate de antemenționatul context pandemic, prin creșterea numărului de tineri NEETs sau cu o calitate scăzută a vieții la locul de muncă.

Un punct foarte important în dezvoltarea segmentului social de tineri și, inerent, dezvoltarea întregului sistem social al României este reprezentat de dezvoltarea unei economii verzi. Propunerea sectorului de Tineret privind Planul Național de Redresare și Reziliență prevede granturi pentru entități neguvernamentale de și pentru tineret, sesiuni de formare și investiții pentru dezvoltarea abilităților digitale și economice esențiale pentru dezvoltarea socio-economică și sustenabilă a României.

Propunerea sectorului de tineret nu prevede însă doar investiții ce adresează exclusiv digitalizarea și dezvoltarea competențelor. Aceasta conține un cumul larg de propuneri de investiții în infrastructură și activități ce au ca scop fundamental dezvoltarea simțului civic al tinerilor în sensul dezvoltării socio-economice și socio-politice a României pe termen lung.

Problemele tinerilor nu sunt, deci, cauzate în mod exclusiv de contextul pandemic, ci rezultă dintr-o serie largă de probleme sistemice neadresate la timpul potrivit.

Sperăm, în concluzie, ca Ministerul Tineretului și Sportului să ducă toate diligențele necesare pentru ca tinerii să rămână o prioritate pentru România, pentru a asigura dezvoltarea eficientă și sustenabilă a întregii țări.