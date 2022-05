Cum iti poti amenaja balconul si ce costuri implica acest proces?

Majoritatea persoanelor considera balconul un spatiu de relaxare sau un loc unde pot depozita diferite obiecte personale. Totusi, acestea nu sunt singurele moduri in care poti utiliza acest spatiu. Daca il inchizi sau il reamenajezi, il poti folosi la potentialul sau maxim. Iar daca nu ai suficienti bani pentru a face schimbarile necesare, poti solicita credite nebancare IFN care sa iti completeze bugetul. Iata cateva moduri in care poti folosi balconul!

Transforma-ti balconul intr-un birou

Biroul este locul in care poti lucra de acasa, necesar pentru a spori nivelul de productivitate. Daca nu mai ai spatiu in apartament pentru birou, atunci balconul ar putea reprezenta o alternativa.

In mod evident, este necesar ca aceasta zona sa beneficieze de termoizolarea peretilor si a pardoselii. Amenajarea va avea loc in functie de gusturile personale, desigur. Poti infrumuseta spatiul cu plante de apartament, flori si decoratiuni. Alege un stil clasic sau unul minimalist si, daca nu gasesti mobila care sa se potriveasca, poti cauta firme care executa mobilier pe comanda. In acest fel, vei putea utiliza intreaga zona la potentialul sau maxim. Foloseste jaluzele sau rulouri opace pentru a tine lumina naturala sub control si adauga un fotoliu in care sa te relaxezi cand iei pauza.

Extinde bucataria

Mutarea sau extinderea bucatariei intr-un balcon este o operatiune dificila, fiind necesar un plan bine pus la punct pentru a reusi sa o duci la capat. Logiile sunt amenajate intre pereti, astfel incat se pot inchide cu usurinta si vor forma mai usor o incapere noua. Daca decizi sa muti bucataria, trebuie sa te asiguri ca mobilierul si electrocasnicele – aragaz, cuptor cu microunde, frigider –, vor avea suficient loc.

De asemenea, gandeste-te bine daca vrei sa incluzi o hota sau o chiuveta. Lucrurile devin mai dificile in aceste cazuri. Asigura-te ca dispui de toate utilitatile necesare si ca ai traseu pentru gaz si apa. Procedura implica un montaj diferit al tevilor, prin urmare va fi necesar sa apelezi la specialisti.

Amenajeaza o biblioteca

Atunci cand esti pasionat de lectura, stii deja faptul ca nimic nu se compara cu senzatia pe care ti-o ofera o carte fizica. Astfel, daca ai un apartament mic, balconul poate deveni o mini biblioteca in care sa te poti bucura de lectura. Beneficiind de lumina naturala din belsug, poti petrece aici mai mult timp citind, fara sa folosesti iluminatul electric. Insa, la fel ca in cazul amenajarii biroului aici, pentru a proteja cartile de umezeala si decolorare, trebuie sa te asiguri ca izolezi peretii si pardoseala, si ca folosesti jaluzele opace. Mobilierul il poti improviza, il poti face pe comanda sau poti folosi rafturi suspendate, etajere si polite pentru a reusi sa-ti depozitezi toate cartile.

Creeaza o mini-gradina

Diminetile in care iti bei cafeaua in balcon si admiri privelistea pot fi mult mai placute daca amenajezi acest spatiu cu flori si plante ca intr-o gradina. Creeaza un perete vertical cu plante sau opteaza pentru suporturi suspendate pentru a aduce cat mai multa verdeata in balcon. Poti cultiva ierburi aromatice in ghivece pentru a te bucura si de un miros placut. Mai mult decat atat, acestea pot tine la distanta diferite insecte astfel incat tu sa beneficiezi de un nivel si mai mare de confort.

Poti, de asemenea, sa adaugi o mini fantana arteziana pentru a completa ambientul cu sunetul apei curgatoare. Pe langa toate acestea, vei avea nevoie de un fotoliu confortabil si de o masuta pentru a putea petrece timpul in acest loc.

