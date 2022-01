Cum poți înființa o firmă în România

Dacă te gândești să înființezi o firmă, trebuie să știi că acest lucru înseamnă o mulțime de răspunderi. De la acte, lucruri ce țin de contabilitate, până la efectuarea unor controale de către anumite organe competente. Unii ar crede că totul este doar o bătaie de cap, însă atunci când ai un vis și lupți pentru el, este important să fii perseverent.

Cat de importantă este denumirea firmei

Specialiștii consideră că alegerea numelui entității este foarte importantă, ei comparând acest lucru cu alegerea numelui propriului copil. Este recomandat ca denumirea să inspire ideea ta de afacere și să transmită emoții și dorințe. Există și cazuri în care numele entității juridice nu reprezintă nimic. Cunoaștem o mulțime de branduri care au făcut istorie precum: Apple, Microsoft, Amazon, Ford, Adidas etc.

Cum poți alege corect numele firmei

Dacă ai ales deja un nume pentru firmă, este bine de știut dacă poate fi utilizat sau nu. Acest lucru se poate verifica în doua locuri: la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), la ROTLD (Registrul Domeniilor de Internet) dacă e un domeniu .ro sau la alte registre ori agenți pentru domenii. La Registrul Comerțului se înregistrează denumirea legală a firmei, mai exact numele sub care aceasta va opera. La ROTLD sau alt registru pentru domeniul de internet se înregistrează denumirea adresei de web.

Ce este PFA-ul

Persoana fizică autorizată (PFA-ul) este cea mai simplă formă sub care o persoană fizică poate desfășura individual şi independent activităţi economice, folosind în principal forța sa de muncă.

Activitățile economice ale unui PFA pot fi desfășurate în toate domeniile, ocupațiile și meseriile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă. Activitățile economice pe care o persoană fizică le poate desfășura ca PFA sunt cele prevăzute de Codul C.A.E.N. Înființarea unui PFA este simplă și gratuită, iar cheltuielile de administrare sunt mai mici decât în cazul unei societăți comerciale. Cei ce dețin un PFA nu necesită neapărat un contabil. În plus, numărul declarațiilor fiscale care trebuie depuse este redus. Este foarte important de reținut că PFA poate dispune de banii businessului în orice moment.

Ce este SRL-ul

SRL-ul cea mai frecvent întâlnită și simplă formă juridică de organizare a firmei, pentru că asigură răspundere limitată fondatorului. Mai exact, SRL-ul este o entitate separată de fondator, astfel creditorii firmei nu vor putea urmări bunurile fondatorului.

De asemenea, un SRL abia fondat plătește taxe foarte mici la stat: 1% impozit pe venit, dacă are minim un angajat, sau 3%, dacă nu are angajați. În plus, există și alte tipuri de taxe, precum impozit pe dividende sau contribuții pentru angajați.

Este important de reținut că SRL-ul oferă și protecție patrimonială fondatorilor – dacă firma are datorii, ei nu vor răspunde cu bunurile proprii, cum ar fi conturi personale, casă, mașină, ci doar cu banii investiți în firmă.

De la an la an se fac modificări de cod fiscal, de aceea ar trebui consultat periodic. În concluzie, indiferent de ce alegi, SRL sau PFA, este important să fii încrezător și ambițios, chiar dacă rezultatele nu se vor vedea imediat. A fi antreprenor este provocator, riscant, dar într-un final vei culege roadele muncii tale.