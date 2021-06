Cum sa alegi masuta de cafea ideala pentru living

Esti in cautarea unei masute de cafea pentru sufrageria ta si nu stii ce sa alegi? Echipa hoome.ro iti prezinta cateva idei si sfaturi pentru a alege o masuta de cafea care se va integra perfect in livingul tau.

De ce trebuie sa tii cont cand vrei sa cumperi o masuta de cafea?

Materialul din care este facuta

In piata poti sa gasesti o diversitate mare de modele, construite din diferite materiale. Desi mesele din plastic sunt mai ieftine, nu recomandam achizitionarea unei astfel de masute de cafea in living. In schimb poti opta pentru materiale precum: lemn, fier si sticla. Pe langa faptul ca mesele construite din aceste materiale au un design mai frumos, sunt si mai rezistente decat plasticul.

Daca totusi bugetul nu iti permite achizitionarea unei masute de calitate, poti sa optezi pentru masute realizate din pal sau MDF, acestea au o durata de viata medie si sunt usor de intretinut. Daca esti in cautarea unei masute de cafea pe hoome.ro gasesti peste 500 de modele cu design placut si materiale premium.

Culoarea mesei

Un alt criteriu de care trebuie sa tii cont este culoarea masutei, aceasta trebuie sa se potriveasca cu restul mobilierului si a decoratiunilor. Daca detii o canapea colorata iar piesele de mobilier din living au culori puternice si vii, atunci iti recomandam sa alegi o masuta de culoare neutra: gri, bej sau maro.

Pe de alta parte, daca sufrageria este amenajata cu mobilier de culoare neutra, atunci poti sa optezi pentru o masuta de cafea in culori vii si puternice, astfel masuta va iesi in evidenta.

Ce dimensiuni sa aiba masuta de cafea?

Daca dispui de un living foarte spatios, nu este o idee buna sa alegi o masuta de dimensiuni mici, cum nu este o idee buna sa alegi piese de dimensiuni mari intr-o camera mica. Masuta de cafea trebuie aleasa in functie de spatiul de care dispui si marimea celorlalte piese de mobilier.

Daca nu ai suficient spatiu la dispozitie, poti sa optezi pentru o masuta de cafea functionala insa sa alegi una de dimensiuni mai mici, care sa aiba sertare sau etajere. Astfel vei avea mult spatiu pentru depozitare, fara a aglomera camera.

Chiar daca la prima impresie masuta de cafea poate parea o piese de mobilier banala, aceasta poate sa aduca o pata de culoare si design in amenajarea livingului. Pe langa partea de design, aceasta poate fi utila pentru a depozita diferite obiecte, pentru a servi gustari sau pentru a expune decoratiuni. Echipa hoome.ro iti ureaza spor la cumparaturi!