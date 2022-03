Cum sa amenajezi o sala de asteptare? 5 Sfaturi utile

Orice cabinet stomatologic, centru de sanatate sau cabinet medical are nevoie de o zona de asteptare sau o sala de asteptare in care pacientii sa se simta confortabil pana cand medicul ii poate primi. La fel, orice receptie importanta are nevoie de un astfel de spatiu unde vizitatorii pot sa astepte – scoli private, centre de cursuri, cabinete notariale si de avocatura, cabinete de arhitectura, banci, firme de asigurari si imobiliare etc.

Iata 5 considerente majore de care ar trebui sa tineti cont atunci cand amenajati o sala de asteptare cu scaune potrivite.

1. Ambianta

Aceasta se refera la atmosfera care exista intr-o incapere, inclusiv decorul acesteia. Trebuie sa creati o atmosfera in care vizitatorii si cei care asteapta sa se simta bineveniti. Daca vorbim de un cabinet stomatologic, ganditi-va ca multi pacienti se tem sa mearga la dentist si pe multi ii incearca frica in timp ce asteapta pe scaun. Daca sala de asteptare nu este primitoare, atunci acest lucru poate intensifica experienta negativa pe care un pacient o poate avea intr-un cabinet stomatologic.

De aceea, pentru a crea o atmosfera cat mai primitoare in sala de asteptare, asigurati-va ca exista suficient de multa lumina naturala.

Daca lumina artificiala este singura optiune, atunci optati pentru mai multe variante de iluminare. Important este ca sala de asteptare sa fie frumoasa, atragatoare si cu elemente armonioase.

De exemplu, nu uitati sa asezati un buchet cu flori pe masa de receptie pentru a face ca atmosfera sa fie si mai placuta. Puteti adauga o fantana de apa sau o muzica pe fundal pentru o atmosfera linistitoare si primitoare.

Covoarele mici pot face ca atmosfera sa fie mai prietenoasa, mai ales daca pe jos exista gresie sau lemn.

2. Confortul

Confortul vizitatorilor si a celor care asteapta este important. De aceea, ar trebui sa alegeti scaune de vizitator cat mai confortabile. Intreg mobilierul din sala de asteptare ar trebui sa se potriveasca, pentru ca altfel efectul vizual va fi dramatic si neplacut.

De exemplu, puteti adauga perne pe scaun sau puteti alege scaune de vizitator colorate, cu sezut moale. Daca vizitatorii asteapta mult in aceasta zona, scaunele incomode ii pot face sa nu se simta bine.

Mai ales acum, in aceasta perioada a pandemiei, ar trebui sa va ganditi la faptul ca multor persoane nu le place sa se aseze in imediata apropiere a altor persoane.

Prin urmare, scaunele de vizitator trebuie sa fie un pic distantate. Acest lucru este cu atat mai important in cazul cabinetelor medicale.

3. Divertisment

Ce vor face vizitatorii in sala de asteptare? Ar trebui sa le poti oferi cateva alternative. De exemplu, poti amplasa un televizor pentru cei care vor sa se uite la tv. Altfel, poti aseza in proximitate un dulap cu niste carti interesante sau sa distribui niste reviste si ziare pe masuta din mijoc.

Daca primiti des vizitatori cu copii, atunci ati putea sa amenajati si un colt special pentru ca acestia sa nu se plictiseasca.

De exemplu, puteti amenaja o masa mica si cu scaune pentru copii, cu desene si instrumente de colorat sau cateva jucarii. Pe cat posibil acest colt ar trebui sa fie mai ferit, astfel incat ceilalti adulti care asteapta sa nu fie distrasi de copiii care se joaca.

4. Estetica profesionala

Este important intotdeauna sa afisati un aer cat mai profesional pentru ca doar asa cei care va trec pragul pot avea incredere in serviciile pe care le furnizati. Construirea increderii cu vizitatorii dumneavoastra incepe de la usa cabinetului sau a firmei.

Semnalizati usa biroului in mod profesional si asigurati-va ca zona de receptie este cat mai vizibila pentru cineva care intra pentru prima data in interior. Deplasarea de la usa pana la receptie ar trebui sa se poata face usor, fara a trece peste obstacole de mobilier si fara a deranja alte persoane care asteapta.

5. Numarul de vizitatori

Incercati sa va dati seama cam care este numarul de vizitatori pe care ii veti avea la un moment dat in sala de asteptare. Un centru mare de sanatate va avea nevoie de mai multe scaune de vizitator decat un cabinet privat cu un singur medic.

Pentru a evita aglomerarea in sala de asteptare, puteti incuraja vizitatorii sa faca programare. Cele mai multe persoane prefera sa aiba cel putin un scaun liber fata de o alta persoana care asteapta.

Prin urmare, ganditi mai multe scaune de asteptare decat numarul de persoane pe care credeti ca il puteti avea la un moment dat. Asigurati-va ca scaunele nu sunt prea apropiate, pentru ca pacientii sa nu fie nevoiti sa se calce pe picioare in mod accidental cand se aseaza sau cand se ridica.

Daca doriti sa amenajati o sala de asteptare cat mai modern, va invitam sa alegeti scaunele de vizitator din oferta Drimus.ro.