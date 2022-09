Cumpărăturile necesare pentru un nou an de facultate

Încă de mici copii, deși nu știam atât de bine ce are însemnă o facultate, să fii student și ce ar presupune, mulți ne doream să devenim asta, să ajungem într-o bună zi. Iar după un drum lung de peste 15 ani chiar, am reușit. Și, că orice boboci, așa cum a fost și în clasele generale, și la liceu, am avut emoții, eram stresați sau plini de bucurie și ne făceam noi planuri de viitor. Unii dintre noi abia în ultimul an de liceu am aflat cu adevărat ce înseamnă să mergem la facultate, cate sunt, ce presupun și așa mai departe. Un lucru a rămas că și acum, clar, acela că avem nevoie de rechizitele cele de toate zilele, alaturi de alte instrumente și echipamente. Și astfel, tradiția cu care ne obișnuim de mici continua și în anii facultății, desi aici facem noi înșine cumpărăturile necesare.



Există numeroase elemente de bază de care un student vă avea nevoie, câteva dintre acestea fiind următoarele:



– Caiete. Asta pentru că, mereu vom avea nevoie de foi pe care să scriem, un lucru care în multe cazuri vă rămâne așa pentru tot restul vieții, după terminarea facultății, la locul de muncă. Acestea pot fi atât mici cât și mari, studențești, cum le numim presupun că mulți dintre noi. Pot avea de asemenea mai multe sau mai puține pagini. Și de asemenea, pot fi de calitate slabă sau bună, care se poate observa la atingerea hârtiei dar și când scriem pe ea, fie cu pixul, creionul sau stiloul



– Hartie copiator. Când vine vorba și de cursuri dar și de laboratoare, găsim multe informații online. De asemenea, și profesorii ne oferă cursuri în format digital și exista uneori nevoia de a le transpune în format fizic. Cei ce au la îndemăna imprimante personale, o pot face foarte ușor, acasă, fară griji. Au nevoie însă de o hârtie de o calitate cât mai bune, care, că și în cazul caietelor, să le ofere rezultate bune în ceea ce privește lizibilitatea scrisului dar și să ofere un aspect frumos documentului



– Accesorii birou, pe care să le putem folosi și acasă dar și la facultate, atunci când luăm parte la un laborator sau în diverse cursuri, unde ar putea fi nevoie de acestea. Putem face aici referite la o mulțime de elemente: instrumente de scris, de trasat, capsatoare, perforatoare, calculatoare chiar, clipsuri sau agrave, pentru prindere, alături de multe altele.

În cazul unui student, nu mai este atât de mult pus accentul pe scrierea la tablă decât în anumite situații, acolo unde este vorba despre multe elemente teoretice sau aspecte importante. Și fară îndoială că sunt utilizate acum tablele magnetice unde instrumentele de scris sunt reprezentate de markere. Cele comune sunt de culoare neagră însă pot fi, asemeni cretei pentru tablele clasice, din lemn sau sticlă, vopsite, și colorate.



Multe dintre elementele de birotică și papetărie pot fi găsite în magazinul Sanito, cu o gamă foarte variată de produse, de cea mai bună calitate.