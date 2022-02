De ce a demisionat Dacian Cioloș din funcția de președinte al USR. Cine va prelua funcția de conducere

Andrei Vlad (b1tv.ro)

Dacian Cioloș a oferit prima reacție după ce a demisionat din funcția de președinte al USR.

„Am decis să demisionez dupa ce Biroul Național a respins planul de revitalizare.

Atâta vreme cât nu am avut în BN susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia. Sensul pentru care am candidat a fost modernizarea partidului. Aveam nevoie de susținerea și complicitatea BN (…)”, a declarat Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș a asigurat că va rămâne alături de partid, în ciuda demisiei din funcția de președinte.

„Rămân membru de partid, rămân alături de ceilalți colegi. Acest partid are nevoie de împrospătare, de a-și cunoaște limitele pe care trebuie să le depășească în perioada următoare. Președinte interimar va rămâne Cătălin Drulă, până când conducerea partidului va organiza alegeri pentru alegerea unui nou președinte”, a declarat Dacian Cioloș, într-o conferință de presă susținută luni seara, 7 februarie.

De asemenea, Cioloș a mai precizat că trebuie schimbat statutul partidului USR.

La următoarele alegeri interne, Dacian Cioloș a asigurat că nu va mai candida pentru funcția de președinte.