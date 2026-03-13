Declin demografic alarmant: În luna ianuarie 2026, numărul deceselor înregistrate a fost de două ori mai mare decât cel al nou-născuților

▪ În luna ianuarie 2026, numărul nașterilor a scăzut față de luna ianuarie 2025, dar a crescut față de luna precedentă (decembrie 2025), iar numărul deceselor înregistrate a crescut atât față de luna ianuarie 2025, cât și față de luna precedentă (decembrie 2025), potrivit INS ▪ Sporul natural s-a menținut negativ în luna ianuarie 2026.

Luna ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

În ianuarie 2026 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 12461 copii, în creștere cu 568 (+4,8%) față de luna decembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna ianuarie 2026 a fost de 24536 (12613 pentru persoane de sex masculin și 11923 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 2459 decese față de luna decembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 11,1% (+10,9% persoane de sex masculin și +11,4% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna ianuarie 2026 a fost de 69, în creștere cu 9 față de luna decembrie 2025. Sporul natural s-a menținut negativ (-12075) în luna ianuarie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 2,0 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna ianuarie 2026, 43,1% (10577 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,4% (6719 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,7%, reprezentând 3846 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (77 decese), 5-19 ani (49 decese) și 20-29 ani (82 decese).

Nupțialitate și divorțialitate

În luna ianuarie 2026, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 2829 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1118 în luna ianuarie 2026.

Luna ianuarie 2026 față de luna ianuarie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna ianuarie 2026 a fost mai mic cu 294 (-2,3%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna ianuarie 2026 a crescut cu 936 (+4,0%) față de luna ianuarie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 15 mai mic în luna ianuarie 2026 decât aceeași lună din anul 2025. Sporul natural a fost negativ atât în luna ianuarie 2026 (-12075 persoane) cât și în luna ianuarie 2025 (-10845 persoane). În luna ianuarie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 11893 persoane (6067 persoane de sex masculin și 5826 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 12643 persoane (6546 persoane de sex masculin și 6097 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +4,0% în mediul urban (+4,7% în cazul persoanelor de sex masculin și +3,2% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +3,9% în mediul rural (+3,1% în cazul persoanelor de sex masculin și +4,8% în cazul persoanelor de sex feminin).

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul persoanelor decedate, în perioada de referință. Datele pentru lunile anilor 2025 și 2026 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice.