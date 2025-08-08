Economie

Depozitarul Central va distribui dividende pentru VISUAL FAN SA

Curierul Național
Autor Curierul Național

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 07/08/2025 – 06/08/2028 distribuie dividende pentru acţionarii VISUAL FAN SA (simbol ALW). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2024, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.60 RON.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 24/07/2025.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 07/08/2025.

Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează astfel:

-prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;

-în numerar, la ghişeele bancare ale BT (BANCA TRANSILVANIA SA.) din întreaga ţară.

Distribuie articolul
Articolul anterior Fermierii maghiari au defilat cu cămile prin Budapesta, pentru a atrage atenția guvernului asupra deșertificării
Articolul următor Digitalizarea statisticii oficiale – obiectiv strategic al Institutului Național de Statistică
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

10 August. Republica Ecuador este în sărbătoare, celebrând Ziua Națională
Actualitate Extern
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu
Politic
Guvernul este dator cu peste 800 de milioane de lei către producătorii de energie electrică și nu prea vrea să plătească. Urmează procese
Energie

Citește și