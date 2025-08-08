Depozitarul Central va distribui dividende pentru VISUAL FAN SA

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 07/08/2025 – 06/08/2028 distribuie dividende pentru acţionarii VISUAL FAN SA (simbol ALW). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2024, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.60 RON.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 24/07/2025.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 07/08/2025.

Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează astfel:

-prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;

-în numerar, la ghişeele bancare ale BT (BANCA TRANSILVANIA SA.) din întreaga ţară.