Extern

Fermierii maghiari au defilat cu cămile prin Budapesta, pentru a atrage atenția guvernului asupra deșertificării

Daniela Moise
Autor Daniela Moise

O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, pentru a atrage atenția guvernanților asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe premierul Viktor Orban să ia măsuri urgente, informează Agerpres.

„Vrem restabilirea condiţiilor necesare pentru producţia agricolă printr-o abordare raţională a exploatării terenurilor”, a declarat pentru AFP agricultorul şi organizatorul Laszlo Kulcsar.

Circa o sută de manifestanţi s-au îndreptat spre Ministerul Agriculturii, cerând guvernului să desemneze zone adaptate pentru retenţia apei şi să promoveze o utilizare durabilă a terenurilor. Manifestația cu cămile a avut loc pentru al doilea an consecutiv.

„În secolul al XIX-lea, politica agricolă s-a bazat pe o gestionare a apei concepută pentru condiţii pluviometrice excedentare”, a reamintit istoricul Lajos Racz.

Manifestanţii susţin că Ungaria aplică politici greşite de gestionare a apei, concentrându-se pe drenaj şi pe dezvoltarea irigaţiilor din cauza acestor motive istorice.

Ungaria, una dintre cele mai vulnerabile ţări la secetă din UE

Caravana a inclus şi muzicieni, jongleri şi oameni pe picioroange, unii participanţi purtând ţinute inspirate din franciza SF post-apocaliptică „Mad Max”.

Ungaria este considerată una dintre cele mai vulnerabile ţări la secetă din Uniunea Europeană, în contextul în care lumea se confruntă cu efectele schimbărilor climatice provocate de om.

Potrivit datelor Observatorului European al Secetei, 63% din solurile ţării se află în situaţie de alertă.

Sudul Ungariei trebuie să se adapteze în mod special la valuri de căldură tot mai lungi, mai frecvente şi mai intense, precum şi la o distribuţie tot mai inegală a precipitaţiilor.

Distribuie articolul
Articolul anterior Netanyahu, plan pentru nouă ofensivă în Gaza, criticat intern și extern
Articolul următor Depozitarul Central va distribui dividende pentru VISUAL FAN SA
Un comentariu

  • Casa Raiului suspendă timpul, anii-lumină și legile fizicii (1978 – 2004 începutul înfăptuirii Creaționismului Casei Raiului – racla cu moaște).
    SOIA – Soția lui Ilie (d.c. anii ’90 – prezent); WHITE – Tishbite’s wife (h.d. ’90s – present). Copii, nepoți, strănepoți, stră-strănepoți etc. în Casa Raiului……..rezultă depopulare, deșertificare, scăderea natalității, familii monoparentale etc. Femeie de la televizorul Casei Raiului (2008 – prezent)
    Dormitorul Casei Raiului sau Muntenia; sufrageria Casei Raiului sau Ardealul; bucătăria, holurile și baia Casei Raiului sau Moldova și Republica Moldova.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

10 August. Republica Ecuador este în sărbătoare, celebrând Ziua Națională
Actualitate Extern
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu
Politic
Guvernul este dator cu peste 800 de milioane de lei către producătorii de energie electrică și nu prea vrea să plătească. Urmează procese
Energie

Citește și