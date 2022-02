Dezvoltatorii au continuat să investească pe piața de retail în 2021

Studiu Cushman & Wakefield Echinox

În România, în 2021, au fost livrate zece noi proiecte de retail, cu o suprafață totală de circa 100.000 metri pătrați, șase dintre acestea, cumulând 70.000 metri pătrați fiind finalizate în ultimul trimestru. Atenția dezvoltatorilor s-a îndreptat cu predilecție spre orașe terțiare, cu mai puțin de 150.000 de locuitori, unde au construit în special parcuri de retail, arată datele companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Astfel, interesul dezvoltatorilor s-a concentrat pe orase in care stocul de spații moderne este redus, precum, Bârlad, Sfântu Gheorghe, Roșiorii de Vede, , Mediaș, Baia Mare sau Focșani fiind printre beneficiarii de noi proiecte de retail în 2021. Singurul proiect livrat anul trecut in Bucuresti a fost reprezentat de prima faza a Fashion House Pallady, cu un total de 8.500 mp

Cele mai importante livrări, din punct de vedere a suprafeței, din 2021 au fost Prahova Value Centre (21.900 mp), Sepsi Value Centre (16.300 mp) și Bârlad Value Centre (16.300 mp), toate dezvoltate de Prime Kapital – MAS Real Estate, unul dintre cei mai activi jucători de pe piață, în timp ce Scallier și Square 7 Properties – Mitiska și-au extins de asemenea portofoliile de pe piața locală în cursul anului trecut.

Parcurile de retail continuă să fie formatul preferat de dezvoltatori și în 2022, în condițiile în care peste 80% din cei 100.000 metri pătrați de spații noi anunțați pentru acest an, vor fi livrate în astfel de scheme.

Extinderea cu 16.500 metri pătrați a Colosseum Mall din București este singurul proiect de tip mall care ar urma să fie finalizat în acest an, reprezentând și primul centru comercial livrat în Capitală după șase ani fără niciun astfel de proiect nou.

Scallier, Prime Kapital (in joint-venture with MAS Real Estate), Square 7 Properties – Mitiska și Iulius Group au printre cele mai consistente planuri de extindere pe piața de retail din România. De remarcat de asemenea, și interesul grupului austriac Supernova pentru acest segment imobiliar, care și-a făcut intrarea pe piața de retail românească în 2020 prin achiziția centrului comercial Jupiter din Pitești, și a continuat investițiile și în 2021, când a preluat unui pachet de şase proprietăti comerciale operate de Cora, devenind astfel un jucător relevant.

Bogdan Marcu, Partner, Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Activitatea pe piața de retail a rămas efervescentă, pe fondul revenirii consumului, reflectat în evoluția vânzărilor de retail, care în 2021 au avut un ritm de creștere peste cel înregistrat în 2019. Această dinamică, susținută atât de vânzările de produsele alimentare, cât și de cele nealimentare, se reflectă în planurile de extindere a portofoliilor deținute în România anunțate de dezvoltatori, care au în prezent în diferite etape de dezvoltate proiecte care totalizează circa 300.000 metri pătrați. Dacă și în 2022, țintele principale pentru noi proiecte vor fi de asemenea orașele de sub 150.000 de locuitori, iar formatele dominante vor fi parcurile de retail, începând cu 2023 am putea vedea o revenire a interesului pentru orașe mari și pentru centre comerciale de tip mall.”

Principalele proiecte comerciale a căror inaugurare este aşteptată în 2022

Proiect Oraş Dezvoltator Suprafaţa (mp) Shopping Park Piteşti Piteşti Square 7 Properties – Mitiska 22.500 Alba Iulia Value Centre Alba Iulia Prime Kapital – MAS RE 19.300 Colosseum Mall (extindere) Bucureşti Colosseum Mall 16.500 Prima Shops Timişoara I Timişoara Scallier 10.800 Funshop Park Mosnita Noua Moşnita Nouă Scallier 10.600 Funshop Park Vaslui Vaslui Scallier 10.000

Sursă: Cushman & Wakefield Echinox