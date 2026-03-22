Donald Trump amenință că va ataca centralele nucleare ale Iranului dacă nu va fi deblocată strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran de la sfârșitul lunii februarie, a devenit ținta unui ultimatum de 48 de ore lansat de Donald Trump, potrivit BBC.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Trump a postat pe platforma sa Truth Social la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până la ora 23:44 GMT pe 23 martie (01:44, ora României, pe 24 martie și 03:14 la Teheran) pentru a îndeplini cererea președintelui SUA.

Pe timp de pace, aproximativ 20 % din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL) trec prin acest strâmtoare, ceea ce o face esențială pentru aprovizionarea globală cu energie.

Mai mulți membri ai NATO și alți aliați ai SUA s-au angajat săptămâna trecută să se alăture „eforturilor adecvate pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță” prin strâmtoare, deși nu au oferit detalii cu privire la modul în care vor face acest lucru. Trump îi numise anterior pe membrii alianței „lași” pentru că nu au intervenit să ajute la paza strâmtorii.

Reacția Iranului

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând că va viza infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a distruge centralele electrice ale țării.

„Dacă infrastructura petrolieră și energetică a Iranului este atacată, toate facilitățile energetice, de tehnologie informațională și de desalinizare a apei aparținând Statelor Unite și regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenția Fars. Oficialul nu a specificat la ce „regim” face referire declarația sa.

Care este impactul închiderii strâmtorii

În mod obișnuit, aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună, însă acest număr a scăzut dramatic în ultima perioadă, Iranul amenințând că va ataca petrolierele și alte nave.

Cel puțin 21 de nave au fost lovite, au fost ținta unor atacuri sau au raportat atacuri de la începutul războiului, potrivit unui bilanț al AFP publicat pe 18 martie.

Prețurile globale ale combustibililor au crescut vertiginos în urma războiului. Prețul țițeiului a depășit 100 de dolari pe baril – o creștere de aproape 70% în acest an și de aproape 50% față de anul trecut.