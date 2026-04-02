Donald Trump anunță finalul războiului, dar amenință Iranul cu ”atacuri extrem de dure”

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc din nou, după ce Donald Trump a declarat că obiectivele SUA sunt „aproape de finalizare” în Iran. El a avertizat că urmează lovituri militare puternice în următoarele două săptămâni.

Într-un discurs televizat de aproximativ 20 de minute, susținut de la Casa Albă, liderul american a afirmat că operațiunile sunt aproape încheiate, fără să ofere însă detalii clare despre cum ar arăta victoria.

Mai mult, acesta a cerut aliaților să „ia curaj” și să securizeze transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, subliniind că SUA nu depind de această rută.

Amenințări dure către Iran

Președintele american a transmis un mesaj ferm, promițând că Iranul va fi lovit „extrem de dur” dacă nu acceptă un acord.

De cealaltă parte, Ministerul de Externe al Iranului a respins afirmațiile privind o posibilă cerere de armistițiu, catalogându-le drept „false și nefondate”.

NATO, absent din discurs

Un aspect surprinzător a fost lipsa oricărei referiri la NATO.

Această omisiune vine în contextul în care Trump ar fi sugerat recent că ia în calcul retragerea SUA din alianță, pe care ar fi numit-o „tigru de hârtie”.

Piețele reacționează imediat

Discursul nu a reușit să calmeze investitorii:

Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, depășind 105 dolari/baril,

Bursele asiatice au înregistrat scăderi, potrivit BBC.

Investitorii rămân îngrijorați, mai ales că nu există un plan clar pentru încheierea conflictului și reluarea traficului normal prin Strâmtoarea Ormuz.

Deși Donald Trump vorbește despre un final apropiat al conflictului, lipsa detaliilor concrete și tonul agresiv față de Iran mențin tensiunile ridicate și piețele în alertă.