Donald Trump, dat în judecată pentru vânzarea accesului prioritar la postările sale de pe Truth Social

Două grupuri media americane au deschis miercuri un proces prin care contestă vânzarea accesului prioritar la postările președintelui Donald Trump de pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în condițiile în care acest acces preferențial poate genera mișcări pe piețele financiare.

În plângerea depusă la New York de grupurile The Intercept și Freedom of the Press Foundation, acestea denunță un sistem „corupt și neconstituțional“.

Abonații la serviciul prioritar avea acces aproape instantaneu la mesajele lui Trump de pe Truth Social, cu câteva secunde cruciale înaintea publicului larg. Pentru aceasta, ei trebuie să plătească până la 100.000 de dolari pe lună, se mai arată în plângere.

„Acest sistem este profund corupt. Președintele se află în poziția de a profita financiar prin furnizarea de informații guvernamentale care influențează piețele“, semnalează grupurile media.

Majoritatea clienților interesați de acest serviciu sunt societăți financiare de tranzacționare de înaltă frecvență

Truth Social a atras deja mai mult de 10 clienți dispuși să plătească pentru serviciul controversat care le va oferi acces la postările președintelui american înainte ca acestea să fie vizibile publicului.

Majoritatea acestor companii sunt societăți financiare de tranzacționare de înaltă frecvență („high-speed trading“), care vor plăti între 60.000 și 100.000 de dolari pe lună pentru accesul prioritar la postările lui Trump, a precizat Trump Media & Technology Group (TMTG), compania-mamă a rețelei de socializare Truth Social.

Această companie a mai menționat că poartă discuții și cu alți potențiali clienți, din mai multe domenii, inclusiv cel al Inteligenței Artificiale (IA).

Trump folosește în mod obișnuit Truth Social pentru a face anunțuri majore, inclusiv privind taxele vamale sau conflictele militare. Accesul mai rapid la postările sale le poate oferi investitorilor un avantaj, mai ales în operațiunile de tranzacționare automată, în care chiar și fracțiunile de secundă pot să conteze.

Donald Trump, acuzat că privatizează accesul la informațiile oficiale guvernamentale

Planul de a vinde acces mai rapid la postările lui Trump și ale altor utilizatori importanți prin intermediul unui serviciu denumit Truth API a atras critici în SUA, un reproș fiind acela că accesul la informațiile oficiale guvernamentale este pur și simplu privatizat.

Dar pentru Trump Media & Technology Group acest serviciu ar putea oferi o nouă sursă de venit. Cifra de afaceri a acestei companii a crescut cu 89% în trimestru doi al anului în curs, față de același trimestru al anului trecut, ajungând la 1,7 milioane de dolari. Totuși, compania a raportat o pierdere netă de 238,1 milioane de dolari, în mare parte ca urmare a pierderilor rezultate din investiții, inclusiv criptomonede.