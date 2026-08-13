Câștigul salarial mediu net a crescut cu… 50 lei

În luna iunie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9564 lei, cu 81 lei (+0,9%) mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2026, potrivit INS. – Câştigul salarial mediu net a fost 5734 lei, în creştere cu 50 lei (+0,9%) față de luna mai 2026.  Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (13474 lei) și în activităţi de editare (11999 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2897 lei) și în pescuit şi acvacultură (2912 lei). Iunie 2026 comparativ cu iunie 2025  Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

– Indicele câştigului salarial real1 a fost 93,7% în luna iunie 2026 față de luna iunie 2025. – Indicele câştigului salarial real a fost 100,8% în luna iunie 2026 față de luna mai 2026. – Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238,9%, cu 1,9 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2026.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Iunie 2026 comparativ cu mai 2026

În luna iunie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează: – între 9,0% și 14,0% în telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; – între 5,5% și 7,5% în tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea produselor textile; – între 4,0% și 5,5% în fabricarea echipamentelor electrice, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, publicitate, activităţi de studiere a pieţei și relaţii publice, alte activităţi extractive, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din tutun. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte). Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează: – între 11,5% și 13,0% în extracţia minereurilor metalifere, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; – între 5,0% și 7,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; – între 2,0% și 4,5% în activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi şi servicii de decontaminare. În sectorul bugetar3 , comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-1,9%), respectiv în sănătate şi asistență socială (-0,3%) și a crescut uşor în administraţia publică (+0,8%).