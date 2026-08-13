Economie

Rata anuală a inflației a coborât la 8,2%

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional

Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%, arată INS. – Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. – Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. – Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%. – Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. – Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

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