EnergieFeatured

Ce resurse sunt disponibile pentru acoperirea necesarului de energie electrică în condițiile opririi controlate a Unității 2 CNE Cernavodă 

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat începând de mâine, în contextul condițiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri.

Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2, iar acestea vor fi utilizate în funcție de evoluția reală a sistemului și de condițiile hidrologice din perioada următoare.

Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică şi un aport al producției eoliene, cu o producție medie estimată de 525 MW, un maxim de 1.560 MW și un minim de 100 MW. În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate contribui substanțial la acoperirea necesarului de energie electrică.

În același timp, Sistemul Electroenergetic Național dispune de Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o putere instalată de 330 MW, aflat în rezervă, precum și de minimum 300 MW disponibili din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile.

Aceste resurse, împreună cu producția eoliană și celelalte opțiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Național posibilitatea de a compensa deficitul de producție generat de oprirea Unității 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităților de rezervă.

Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice, iar măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția debitului Dunării, a producției și a consumului.

- Publicitate -

Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toți operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condițiile meteorologice.

Dispecerul Energetic Național evaluează permanent situația și decide utilizarea resurselor disponibile în funcție de necesitățile Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei menține apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Distribuie articolul
Articolul anterior Ryan Reynolds, ministrul AI al Albaniei și lideri globali vin la București, la Impact SEE
Articolul următor Rata anuală a inflației a coborât la 8,2%
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Chiriile pentru birourile din centrul Bucureștiului au crescut cu aproape 12% într-un an, pe fondul ofertei limitate 
Imobiliare
Alertă ANSVSA: Transport ilegal de 50 de ovine, interceptat în județul Vaslui în timpul controalelor pentru prevenirea bolilor grave
Agricultură
Peste 11 milioane de euro pentru investiții în sectorul vitivinicol. Sesiunea de depunere începe în data de 17 august
Agricultură