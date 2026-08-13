Ryan Reynolds, ministrul AI al Albaniei și lideri globali vin la București, la Impact SEE

Dr. Anna Lembke și nume importante de la Mastercard, McLaren Racing, INSEAD, FMI și Banca Transilvania completează lista celor 200 de speakeri anunțați pentru 29–30 septembrie. Agenda completă va fi publicată la începutul lunii septembrie.

Un antreprenor care a făcut publicitatea să funcționeze ca divertisment. O psihiatră de la Stanford care a pus economia dopaminei sub lupă. Un membru al guvernului generat de inteligență artificială. În septembrie, ideile lor se întâlnesc la București.

Ryan Reynolds, dr. Anna Lembke și Diella – sistemul de inteligență artificială numit Ministru de Stat pentru Inteligență Artificială al Albaniei – deschid lista speakerilor confirmați la Impact SEE . Prezentat de Mastercard, evenimentul revine la București pentru a treia ediție, pe 29–30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center.

Pe nouă direcții tematice, Impact SEE reunește lideri din business, decidenți publici, fondatori, cercetători și creatori pentru a analiza deciziile care remodelează deja Europa de Sud-Est: cum devine creativitatea valoare de business, cum trece inteligența artificială de la experiment la instituție, cum se scalează sistemele financiare și comerțul digital și cum gestionează liderii atenția, riscul și schimbarea rapidă.

Numele care deschid lista și cele care urmează

Aflat la prima sa apariție oficială în România, Ryan Reynolds aduce pe scenă o carieră construită la intersecția dintre film, branding și antreprenoriat. Din portofoliul său de business au făcut parte Maximum Effort, Aviation Gin și Mint Mobile – companii în care stilul său creativ a devenit parte din strategia de creștere. La Impact SEE va vorbi despre creativitate, leadership, decizie și anxietate și despre ce este nevoie ca să continui să faci alegeri curajoase atunci când miza crește.

Dr. Anna Lembke, profesoară și director medical al Departamentului de Medicina Adicțiilor la Stanford University School of Medicine și autoarea volumului Dopamine Nation, ajunge la aceeași economie a atenției pe un drum complet diferit. Cercetările sale urmăresc ce face accesul permanent la stimulare creierului, comportamentului și capacității noastre de a alege – cu implicații care merg de la echilibrul personal până la leadership, design de produs și cultura de consum.

Și, în sfârșit, Diella. Lansată în ianuarie 2025 ca asistent virtual al platformei de servicii publice e-Albania și numită ulterior Ministru de Stat pentru Inteligență Artificială, Diella face tangibilă una dintre întrebările centrale ale evenimentului: ce se schimbă atunci când inteligența artificială trece de la a sprijini instituțiile la a primi ea însăși un rol instituțional – și cine rămâne responsabil pentru deciziile luate în jurul ei?

Perspectivă globală, dar cu mize regionale

Programul aduce la București și oamenii care răspund de sisteme folosite de milioane de utilizatori. Kelly Devine, President Mastercard Europe, coordonează strategia și operațiunile companiei la nivelul continentului. Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România și din Europa de Sud-Est, iar Ömer Tetik o conduce din 2013. Pentru imaginea de ansamblu vin profesorul Ilian Mihov, care a condus INSEAD timp de un deceniu, ca cel mai longeviv decan al școlii, și rămâne unul dintre cei mai importanți macroeconomiști europeni, și Carlos Mulas-Granados, reprezentantul regional al Fondului Monetar Internațional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Lista este la fel de solidă pe zona de execuție. Louise McEwen construiește brandul uneia dintre cele mai recognoscibile echipe din sport, în calitate de Chief Marketing Officer al McLaren Racing, și vine la Impact SEE ca parte a parteneriatului dintre Mastercard și McLaren Mastercard Formula 1 Team. Înainte de a fi Field CISO la Recorded Future, Richard K. LaTulip a petrecut peste două decenii ca agent special în Secret Service din Statele Unite, investigând criminalitatea informatică și protejând infrastructura critică. Iar Marko Carević, CEO al Ananas E-Commerce, știe ce presupune creșterea unui marketplace regional: încredere, plăți, logistică și o citire exactă a consumatorului local.

Din banking, Tsvetanka Mintcheva (UniCredit Bulbank) și Dana Dima (BCR). Din zona de investiții, Radu Georgescu (SeedBlink) și Ivan Kurtović (InterCapital Asset Management). Din e-commerce, Erdem İnan (Trendyol) și Raluca Micu (NETOPIA). Din administrație, Delina Ibrahimaj, de la Ministerul Economiei și Inovării din Albania. Milica Stefanović aduce perspectiva NALED Serbia, iar Nina Angelovska Stankov pe cea a Asociației de E-Commerce din Macedonia.

Tocmai contrastul dintre ei este ideea: să vezi cum arată aceleași schimbări din interiorul unei companii creative, al unei bănci, al unei instituții publice, al unei operațiuni de securitate cibernetică, al unei școli globale de business sau al unui marketplace regional – și să duci apoi concluziile în propriile decizii.

O poartă de acces, nu doar o scenă

Impact SEE combină un program orientat spre viitor cu un rol regional clar: ajută companiile internaționale să înțeleagă Europa de Sud-Est prin oamenii care îi construiesc piețele și, în același timp, oferă companiilor din regiune acces la parteneri, expertiză și decidenți din afara țărilor lor.

„Ambiția noastră a fost, de la bun început, ca Impact SEE să fie o poartă de acces către regiune – să conecteze lideri din business, instituții publice, știință și cultură și să scurteze drumul de la o primă discuție la o colaborare concretă. Punctul de plecare rămâne mereu substanța: conversații care îi ajută pe participanți să înțeleagă forțele care modelează viitorul înainte ca efectele lor să devină vizibile în rezultatele trimestriale sau în politicile publice și să transforme această înțelegere în decizii mai bune. La ediția de anul trecut de la București, două companii au semnat un acord de colaborare înainte ca evenimentul să se încheie”, spune Krystian Wolak, fondator și CEO Impact.

Acest lucru se întâmplă și în afara scenei. La edițiile anterioare, 39% dintre participanți au ocupat poziții de C-level, iar peste 75% au folosit activ aplicația Impact pentru a se găsi unii pe alții. Networkingul curatoriat, Evening Networking Cocktail, evenimentele conexe și formatele dedicate executivilor sunt construite în jurul unui singur obiectiv: contactele valoroase să fie ușor de găsit și să aibă spațiul necesar pentru a se dezvolta.

Agenda completă: începutul lunii septembrie

Agenda completă va fi publicată la începutul lunii septembrie și va acoperi nouă direcții tematice: inteligență artificială; securitate cibernetică și reziliență digitală; economie globală și banking; tehnologie financiară și comerț digital; economie verde; leadership; investiții și startup-uri; marketing și consumatori digitali; cultură.