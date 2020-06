Druk / Another Round va rula în cinematografele din România la finalul acestui an

”Another Round”, cel mai recent film în regia lui Thomas Vinterberg, a fost selectat la cea de 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film Cannes.

Înainte de premiera sa mondială, ”Another Round” a fost achiziționat de distribuitori din toată lumea, inclusiv Franța, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Germania, Austria, Coreea de Sud, Turcia, Benelux, Portugalia, Elveția, Ungaria, Grecia, Polonia, Cehia. În România, filmul va fi distribuit de Bad Unicorn, se arată într-un comunicat de presă.

Cu această nouă și mult-așteptată dramă modernă, Vinterberg reunește o mare parte a echipei ”The Hunt” (2012), filmul care a cucerit publicul și a fost nominalizat la Globurile de Aur, Oscar și Palme d’Or. Reuniunea lui Vinterberg îi include pe co-scenaristul nominalizat la Oscar Tobias Lindholm iar actorii renumiți internațional Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen și Lars Ranthe joacă rolurile principale alături de Magnus Millang, care a mai putut fi văzut în dramele lui Vinterberg ”The Commune” (2016) și ”The Command” (2018).

”Another Round” pornește de la teoria conform căreia ne naștem cu o cantitate mică de alcool în sânge și că o ușoară stare de ebrietate ne deschide mintea spre lumea din jurul nostru, reducându-ne problemele și sporind creativitatea. Încurajați de această teorie, Martin și trei din prietenii lui, toți profesori plictisiți, pornesc într-un experiment în care să păstreze un nivel constant de beție pe durata întregii zile. Dacă Churchill a câștigat al Doilea Război Mondial înconjurat de aburii alcoolului, cine știe ce pot face câteva picături pentru ei și pentru elevii lor?

Rezultatele inițiale sunt pozitive și micul proiect al profesorilor se transformă într-un real studiu academic. Atât clasele de elevi cât și rezultatele lor continua să se schimbe în bine iar grupul simte din nou că trăiește. Pe măsură ce paharele sunt date peste cap, unii dintre participanți văd și mai multe îmbunătățiri iar alții o iau razna. Devine din ce în ce mai clar că alcoolul se poate să fi alimentat rezultate mari în istoria mondială, dar și acțiunile curajoase au consecințe.

Trailer internațional: https://youtu.be/f_FzLs92YFc

Distribuție și echipă

Vinterberg este renumit pentru portofoliul său de drame covârșitoare, printre care ”The Celebration” (1998), care a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes și a fost nominalizată la Palme d’Or și la Globurile de Aur, ”The Hunt” (2012) și ”The Commune” (2016), câștigătorul Ursului de Argint.

”Another Round” are o distribuție de top, care îl include pe Mads Mikkelsen, câștigătorul premiului pentru Cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes din 2012 pentru rolul său din ”The Hunt”. Mads Mikkelsen este deja renumit pe plan internațional și a jucat într-o serie de blockbustere ca ”Rogue One: A Star Wars Story” (2016), ”Doctor Strange” (2016) și ”Casino Royale” (2006). În 2011 a primit distincția ”Realizări europene în cinematografia mondială”, premiul onorific al Academiei Europene de Film.

Alături de Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen (”The Wave”, ”The Hunt”), Magnus Millang (”The Commune”) și Lars Ranthe (câștigătorul Emmy pentru ”Ride Upon the Storm”, The Hunt”), distribuția le mai include pe Maria Bonnevie (”A Second Chance”; ”Reconstruction”), Helene Reingaard Neumann (”The Commune”) și Susse Wold (”The Hunt”).