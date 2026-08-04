Ediția aniversară TIFF Sibiu s-a încheiat cu Piața Mare plină și întâlniri cu invitați speciali

Timp de patru zile, a 20-a ediție TIFF Sibiu (30 iulie – 2 august 2026) a adus în oraș avanpremiere, producții internaționale recente, filme cult și întâlniri cu cineaști. În fiecare seară, Piața Mare s-a umplut de spectatori veniți pentru proiecțiile în aer liber. Programul din centrul orașului a inclus Ultimul Viking (The Last Viking, r. Anders Thomas Jensen), Unora le place jazzul (Some Like It Hot, r. Billy Wilder), proiecția aniversară a filmului A fost sau n-a fost? (r. Corneliu Porumboiu) și filmul de închidere, Gorky Resort (r. Łukasz Palkowski). Toate locurile ocupate, spectatori adunați în jurul marelui ecran și aplauzele de la final au conturat atmosfera festivalului.

O parte importantă a programului a fost dedicată întâlnirilor dintre public și invitații veniți la Sibiu pentru a-și prezenta filmele. Regizorul și actorul Valeriu Andriuță a participat la proiecția filmului Cercul, debutul său în lungmetraj. Actorul Alexandru Papadopol s-a întâlnit cu spectatorii la proiecția aniversară Marfa și banii (r. Cristi Puiu), unul dintre titlurile definitorii pentru începuturile Noului Val Românesc. Regizorul Dan Dinu a prezentat în avanpremieră documentarul Delta sălbatică, iar actrițele Ana Dumitrașcu și Denisa Vraja, împreună cu Luca Bădescu, au participat la proiecțiile filmelor Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), respectiv De capul nostru (r. Tudor Jurgiu).

Discuțiile de după proiecții au oferit publicului ocazia de a descoperi poveștile din spatele filmelor și de a intra în dialog direct cu actorii și regizorii invitați. Întâlnirile au completat programul cinematografic și au creat unele dintre cele mai apropiate și mai calde momente ale ediției.

Selecția festivalului a reunit filme românești și internaționale, avanpremiere, producții premiate, titluri clasice, dar și filme pentru copii și întreaga familie, prin selecția miniTIFF. În afară de Piața Mare, proiecțiile au avut loc la CineGold și la Sala Hochmeister, oferind publicului experiențe cinematografice diverse pe parcursul întregii ediții. La Sala Hochmeister, publicul a descoperit o serie de producții reprezentative pentru cinemaul german contemporan, completată de Metropolis, capodopera SF a lui Fritz Lang, din 1927. Proiectat în versiunea de 153 de minute, filmul a oferit spectatorilor întâlnirea cu una dintre operele esențiale din istoria cinematografiei.

Prin ediția aniversară care marchează 20 de ani de existență, TIFF Sibiu a reconfirmat legătura puternică dintre festival, oraș și comunitatea sa de spectatori.