Compania americană BasePoint Capital LLC finalizează achiziția International Personal Finance PLC, furnizor global de servicii financiare cu sediul în Marea Britanie

Grupul International Personal Finance (IPF), din care face parte și Provident Financial România, anunță finalizarea achiziției de către compania BasePoint Capital, cu sediul în New York.

„Începem un nou capitol pentru IPF, care ne oferă oportunitatea de a accelera planurile noastre de creștere și de a duce mai departe misiunea de a construi o lume mai bună prin incluziune financiară. BasePoint vine cu o experiență solidă în sectorul nostru și, foarte important pentru noi, împărtășește convingerea că incluziunea financiară poate face o diferență reală în viețile oamenilor. Avem astfel o bază solidă pentru a continua strategia actuală și pentru a dezvolta businessul într-un mod care aduce beneficii clienților, colegilor și comunităților în care suntem prezenți”, a declarat Gerard Ryan, CEO International Personal Finance (IPF).

„Suntem încântați că IPF este acum parte din grupul BasePoint. Vedem în IPF un business solid, cu o echipă de management puternică, relații cu clienții construite în timp și un rol important în extinderea accesului la servicii financiare responsabile. Avem un respect deosebit pentru ceea ce a construit compania până acum, iar intenția noastră este să îi susținem dezvoltarea prin experiența, resursele și perspectiva pe termen lung pe care le aducem. Vom lucra în parteneriat cu echipa IPF și ne bucurăm să construim împreună acest nou capitol”, a declarat Eric Schneider, CEO BasePoint.

Tranzacția a fost finalizată după obținerea aprobării acționarilor, a aprobării instanței și a avizelor necesare din partea autorităților de reglementare. International Personal Finance (IPF) este acum o companie deținută integral de BasePoint, dar rămâne înregistrată în Marea Britanie, cu sediul central în Leeds. Schimbarea este la nivelul acționariatului și nu afectează modul în care compania își desfășoară activitatea. Nu există niciun impact asupra clienților, produselor sau serviciilor.

Ce este IPF: IPF este un furnizor global de servicii financiare, cu misiunea de a construi o lume mai bună prin incluziune financiară. IPF joacă un rol important în viețile a milioane de clienți care, de multe ori, nu au acces la credite din partea băncilor sau a creditorilor tradiționali, oferindu-le, în mod responsabil, acces la credite negarantate, la costuri accesibile, precum și la produse de asigurare avantajoase. https://www.ipfin.co.uk/

Ce este BasePoint: BasePoint este o companie americană specializată în soluții de finanțare garantată cu active și de lichiditate pentru companii din sectorul financiar, inclusiv companii de creditare comercială, fintech-uri și creditori din zona creditelor de consum. BasePoint are o experiență solidă în sectorul creditării specializate de consum. https://basepointgroup.com/