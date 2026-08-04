Nivelul Dunării la Centrala Cernavodă a crescut ușor

Nivelul apei la centrala de la Cernavodă a crescut astăzi cu 2 cm față de ziua anterioară, după detonarea stâncii Pârjoaia pe Brațul Bala al Dunării.

„Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm”, a scris ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Totuși, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat pentru Ziare.com, în cadrul emisiunii „Business Focus“, că sunt șanse de peste 50% ca Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă să fie închisă până la finalul acestei săptămâni, în ciuda eforturilor de a alimenta cu apă centrala.

„Dacă ne uităm în momentul de față pe diagnoza buletinului hidrologic dat de Institutul Național de Hidrologie vedem că în data de 7 august debitul Dunării la Baziaș este estimat să ajungă la 1.400 de metri cubi pe secundă (m³/s). La 1.450 m³/s, în 2003, reactorul 1 de al Cernavodă a fost oprit, ca urmare a lipsei nivelului de apă pentru a asigura mai departe răcirea.

Practic, până cel târziu vineri, avem timp la dispoziție să vedem dacă va reuși ce se încearcă acum pe canalul Bala. Chiar dacă va reuși, cel mai probabil vom mai folosi centrala încă o zi sau două. Cel mai probabil, în proporție de peste 50%, săptămâna aceasta, centrala de la Cernavodă va fi oprită ca urmare a lipsei debitului necesar pentru răcirea ei”, explică expertul în energie.

Funcționarea centralei ne va ajuta să trecem peste vârful de consum de pe 6 august

Chiar și în aceste condiții, acesta explică că demersurile care se fac acum nu sunt degeaba pentru că orice plus de producție este binevenit în aceste zile, chiar dacă nu poate rezolva situația în totalitate.

„Estimăm că vom avea un vârf de consum pe 6 august și funcționarea centralei ne va ajuta să trecem peste acest vârf. După aceste zile, lucrurile ar putea să intre într-o zonă critică, dar gestionabilă. Ne va dispărea 10% din capacitatea de producție, dar va scădea probabil și consumul. Putem să trecem la limită cele trei săptămâni pe care va trebui să le traversăm.

Chiar și în situația în care Reactorul 2 de la Cernavodă se va opri, șansele sunt mari să depășim această situație. Este o abordare optimistă, dar care se bazează pe niște certitudini. Dacă Bulgaria va continua să funcționeze și vom reuși și noi să trecem de hopul din această săptămână, vom reuși să ieșim din această criză în două, trei săptămâni”, a mai explicat Dumitru Chisăliță pentru Ziare.com.